Friday, 08 December 2023 01:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طاقم تحكيم برتغالي يدير مباراة اتحاد كلباء والعين

12/7/2023 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تعيين طاقم تحكيم برتغالي بقيادة أرتور دياس لإدارة مباراة اتحاد كلباء والعين في الجولة العاشرة من دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، والمقررة يوم السبت المقبل على استاد اتحاد كلباء.

ويضم الطاقم كلا من باولو سواريز وبيدرو ريبيرو مساعدين، ويوسف الجسمي حكماً رابعاً، وأنطونيو نوبري حكم فيديو، وقيس الخديم حكم فيديو مساعد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN07122023000110011019ID1107557346

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث