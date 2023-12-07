طاقم تحكيم برتغالي يدير مباراة اتحاد كلباء والعين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تعيين طاقم تحكيم برتغالي بقيادة أرتور دياس لإدارة مباراة اتحاد كلباء والعين في الجولة العاشرة من دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، والمقررة يوم السبت المقبل على استاد اتحاد كلباء.
ويضم الطاقم كلا من باولو سواريز وبيدرو ريبيرو مساعدين، ويوسف الجسمي حكماً رابعاً، وأنطونيو نوبري حكم فيديو، وقيس الخديم حكم فيديو مساعد.
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