طاقم تحكيم برتغالي يدير مباراة اتحاد كلباء والعين

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تعيين طاقم تحكيم برتغالي بقيادة أرتور دياس لإدارة مباراة اتحاد كلباء والعين في الجولة العاشرة من دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، والمقررة يوم السبت المقبل على استاد اتحاد كلباء.

ويضم الطاقم كلا من باولو سواريز وبيدرو ريبيرو مساعدين، ويوسف الجسمي حكماً رابعاً، وأنطونيو نوبري حكم فيديو، وقيس الخديم حكم فيديو مساعد.

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