رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبَّر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد آل خليفة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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