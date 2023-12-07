رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد

(MENAFN
- Al-Bayan)
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبَّر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد آل خليفة.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
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