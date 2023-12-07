ترامب يطعن على حكم رفض ادعاءه الحصانة من الملاحقة الجنائية

كشفت مستندات محكمة قُدّمت اليوم أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طعن على حكم يرفض ادعاءه الحصانة من الملاحقة الجنائية بسبب جهوده لإبطال انتخابات 2020.

وقدَّم محامون عن المرشح الرئاسي صاحب الحظ الأوفر للجمهوريين في انتخابات 2024 إشعاراً بالطعن يشير إلى أنهم سيتحدون قرار القاضية تانيا شوتكان الذي يرفض محاولة ترامب بإخراج القضية عن مسارها إلى المحاكمة في واشنطن العاصمة في مارس.

وأكد محامون عن ترامب أنه لا يمكن أن يواجه تهماً جنائية؛ لأن الأفعال التي نُشرت في مذكرة الاتهام تقع ضمن اختصاصات واجباته بصفته رئيساً.

وحضر الرئيس الأمريكي السابق إلى محكمة في نيويورك، اليوم، تنظر في قضية احتيال عقاري، منتقداً مجددا المحاكمة بوصفها غير عادلة.

ويُتهم ترامب واثنان من أبنائه بتضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.

وقبل الجلسة، وجَّه ترامب انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن «القضية حُسمت ضدي قبل أن تبدأ».

وخلال جلسات المحاكمة، وصف ترامب القاضي المكلف القضية آرثر إنغورون بأنه «مجنون وغير متوازن»، وانتقد المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس سوداء البشرة، معتبراً أنها «فاسدة» و«عنصرية».

وقال للصحافيين: «هذه مطاردة شعواء ومحاكمة فاسدة جداً».

وفي القاعة، كان ترامب يقلّب أوراقاً بينما كان فريقه القانوني يستجوب أحد الشهود، أستاذ المحاسبة إيلي بارتوف الذي قدّم أدلة داعمة لقضية ترامب.

ويواجه ترامب أيضاً اتهامات فدرالية بإساءة التعامل مع وثائق بالغة السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، كما وُجّهت إليه اتهامات في جورجيا بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.

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