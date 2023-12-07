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الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية على أهالي قطاع غزة

12/7/2023 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع الطرود الغذائية على أهالي محافظات قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وتضمنت المساعدات الإنسانية توزيع 12993 طرداً غذائياً على 64965 مستفيداً في محافظات رفح وخانيونس والوسطى، واشتملت على المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال المجفف.

من جانبهم، أعرب المستفيدون عن شكرهم البالغ وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً لهذا العون الكبير واللفتة الإنسانية، مؤكدين أن هذه السلال الغذائية جاءت في الوقت المناسب.

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