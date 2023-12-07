تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وكوريا الجنوبية

وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين مجتمعي الأعمال في دبي وكوريا الجنوبية، وتشجيع الشراكة والتعاون بين الشركات الكورية والإماراتية.



وتدعم مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها خلال منتدى «بايكدو» في دبي، تبادل المعلومات والاستشارات وفرص التعاون الثنائي في مجالات سياسات الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والبعثات التجارية وزيارات الوفود والمشاركة في المعارض بما يخدم أهداف الطرفين، ويرتقي بالعلاقات المشتركة بين مجتمعي الأعمال.





وقال فيصل جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «نعتبر كوريا الجنوبية شريكاً رئيسياً، وتمثل سوقاً ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لدبي.

ونستطيع أن نرى الإمكانات الهائلة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين في قطاعات عدة منها الطاقة والصناعة المتقدمة، والتكنولوجيا والأمن الغذائي والرعاية الصحية. إننا في غرف دبي ملتزمون بدعم علاقاتنا التجارية المتبادلة ومستعدون دوماً لمساعدة الشركات الكورية على دخول سوق دبي والتوسع منها إلى باقي أنحاء العالم».



وقال كيم كي - مون، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية: «يعتبر الاتحاد الكوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤسسة اقتصادية رائدة تمثل 7.71 ملايين شركة صغيرة ومتوسطة في كوريا الجنوبية.

وفي ضوء العلاقات الإيجابية المتنامية بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات، يسعدنا تنظيم منتدى «بايكدو»؛ المنتدى العالمي للشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة؛ بالتعاون مع غرف دبي، حيث أتطلع لتعزيز التعاون المشترك بين الشركات الكورية والإماراتية، وخلق فرص أعمال متنوعة».

وفي عام 2022، احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بين دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي. وبلغت تجارة دبي غير النفطية مع كوريا الجنوبية 16.9 مليار درهم في العام 2022، بنمو بلغت نسبته 17.9% مقارنة بالعام 2021. كما استطاعت دولة الإمارات أن تصبح من أبرز الشركاء الاقتصاديين لكوريا وأكبر وجهة في الشرق الأوسط للشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة.



وبلغ عدد شركات كوريا الجنوبية النشطة والمسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي حتى نهاية أكتوبر 2023 حوالي 258 شركة، منها 64 شركة جديدة انضمت لعضوية الغرفة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي. ويمثل عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة نمواً بنسبة 42% مقارنة بعددها خلال الفترة نفسها من العام 2022 مما يعكس عمق الروابط الاستثمارية التي تجمع مجتمعي الأعمال، ومكانة دبي المتنامية كوجهة جاذبة للاستثمارات الكورية.

وسلط منتدى «بايكدو»، الذي استضافته غرف دبي، الضوء على بيئة الأعمال والاستثمار في دبي ودولة الإمارات. واطلع الحضور خلاله على استراتيجيات دخول السوق الإماراتية وقصص نجاح لشركات كورية في دولة الإمارات. كما سلط المنتدى الضوء على قطاعات الزراعة الذكية والرعاية الصحية في كوريا الجنوبية، مع التركيز على مجالات معينة مثل الآلات الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية.



وينسجم منتدى «بايكدو» مع الأولوية الاستراتيجية لغرف دبي المتمثلة بجذب الشركات والاستثمارات من جميع أنحاء العالم إلى إمارة دبي. كما تلتزم الغرف بدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وترسيخ مكانة دبي بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.



