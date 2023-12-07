مليون درهم جوائز حملة «تسوق. أدر واربح» بمهرجان دبي للتسوق

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، عن إطلاق حملتها الترويجية «تسوق. أدر واربح» خلال مهرجان دبي للتسوق. حيث تمنح المجموعة للمتسوقين فرصة للاستفادة من العروض الحصرية في مراكز التسوق المشاركة والحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون درهم. تستمر الحملة الترويجية ابتداءً من 8 ديسمبر 2023 حتى 14 يناير 2024 بمشاركة 21 مركزاً تجارياً.

عند التسوق بقيمة 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة سيحصل المتسوقون على قسيمة سحب لفرصة ربح جوائز نقدية تصل إلى مليون درهم. خلال السحوبات سيتم اختيار 25 رابحاً لتجربة «دولاب الحظ» على المنصة الرئيسية لسحوبات مهرجان دبي للتسوق وربح جوائز نقدية بفئات مختلفة 10.000، 15.000، 20.000، 25.000، 30.000، 40.000 درهم.



ومن المقرر أن يتم إجراء السحوبات الأسبوعية في تواريخ 17 و24 و31 ديسمبر 2023، و7 و14 يناير 2024، مما يضيف جواً من الترقب والحماس إلى كل أسبوع خلال فترة مهرجان دبي للتسوق.



وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق: «بدخولنا إلى عام جديد، نتطلع إلى مكافأة زبائننا الكرام على دعمهم المستمر. يسرنا بشكل كبير تعزيز تجربة التسوق خلال مهرجان دبي للتسوق من خلال تقديم جوائز نقدية كبرى. نحن متحمسون لرؤية الفرح والسعادة على وجوه الفائزين المحظوظين أثناء تجربة دولاب الحظ واستلامهم للجوائز».



وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 21 مركزاً تجارياً: البرشاء مول، البرشاء جنوب مول، مركز الغرير، مركز البستان، مركز بوابة الخيل المجتمعي، الورقاء سيتي مول، أرابيان سنتر، برجمان، باي أفينيو مول، فيستيفال بلازا، اتحاد مول، مركز الكرامة، مارينا سكيب مول، موتور سيتي مول، مركز مدن المجتمعي، ند الحمر مول، الريف مول، سوق سيرينا، مركز شروق المجتمعي، سيليكون سنترال.



