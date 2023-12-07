«دو» تطلق الجيل الأحدث من تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المستقلة

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن البدء باعتماد الجيل الأحدث من تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المستقلة (5G SA)، في خطوة جديدة تمثل تحولاً مهماً ولافتاً في مسار تطوير خدمات الاتصال اللاسلكية في دولة الإمارات، نظراً لما تتمتع به هذه التكنولوجيا من إمكانات متقدمة مثل زمن الاستجابة المنخفض للغاية وميزات الأمان المتقدمة، والتي سترسي معايير جديدة من التميز في جودة الخدمات المقدمة للعملاء.



وستسهم التقنية الجديدة في توفير العديد من الفوائد لعملاء «دو» من الأفراد والشركات، وذلك بفضل إمكاناتها الثورية مثل السرعات غير المسبوقة لعمليات التنزيل، وتجارب البث الأكثر سلاسة، والأداء المحسن للشبكة بشكل عام. وستحدث هذه التقنية تحولاً إيجابياً في الطريقة التي يستمتع بها المستخدمون بتجارب الاتصال. إضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات الاستفادة من تقنية تقسيم الشبكة لتخصيص التطبيقات وفقاً لاحتياجاتها ومتطلباتها الخاصة.

وتشكل تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المستقلة عنصراً مهماً في تحسين عمليات مختلف القطاعات من خلال توفيرها استجابة فورية وجودة اتصال مستقرة لمجموعة من التطبيقات والاستخدامات، بما في ذلك الألعاب، وخدمات الرعاية الصحية، والتطبيقات الصناعية، وتقنيات إنترنت الأشياء الصناعي، وتطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والسلامة العامة، وخدمات الاتصال الصوتي عبر الموجات الراديوية الجديدة (VoNR). وتعزز هذه التكنولوجيا أيضاً تجارب اتصال خدمات الوصول اللاسلكي الثابت (FWA)، خاصة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

نقل البيانات

وقال كريم بنكيران. الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»: «يمثل البدء باستخدام الجيل الأحدث من تقنية شبكة الجيل الخامس المستقلة خطوة مهمة في إطار مساعينا للارتقاء بتجارب عملائنا ومنحهم خدمات اتصال فائقة الجودة، حيث ستسهم هذه التكنولوجيا في إحداث تحولات إيجابية في عملية نقل البيانات ومعالجتها.

وعلى عكس الأجيال السابقة، يعمل الجيل الأحدث من هذه التقنية على دعم عمليات تقسيم الشبكة وحوسبة الحافة إلى جانب تعزيز خدمات الاتصال عبر شبكة الهاتف المتحرك، ما يسمح بتطوير حلول مخصصة وحالات استخدام جديدة في مجال التحليلات في الوقت الفعلي وتطبيقات السلامة العامة وخدمات الرعاية الصحية عن بُعد.

فضلاً عن منح العملاء تجارب اتصال أفضل وأكثر تناسقاً واستقراراً. وتتخطى الميزات التي تقدمها تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المستقلة حدود السرعات الفائقة وزمن الوصول المنخفض؛ لتشمل تمكين إنشاء بنية تحتية أكثر ذكاءً وأكثر استجابة لمتطلبات المستقبل الرقمي في دولة الإمارات».

وتشكل تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المستقلة ركيزة أساسية في البنية التحتية لشبكة دو، حيث صممت بقدرات متطورة لتحسين مستوى التفاعل مع أجهزة إنترنت الأشياء، وتعزيز تجارب الاتصال وبث المحتوى. وترسي هذه التقنية معايير جديدة من الجودة لخدمات الاتصال بالإنترنت، حيث توفر سرعات فائقة لنقل البيانات ومعالجتها، وزمن وصول منخفض للغاية، ومستوى أعلى من الكفاءة والموثوقية، ومعدل استهلاك أقل لبطاريات الجهاز، مقارنة بالأجيال السابقة.



الأجهزة الداعمة

وأعلنت «دو» عن طرح تقنية شبكة الجيل الخامس المستقلة مع الأجهزة الداعمة، بدءاً بجهاز S23، إضافة إلى مجموعة من الأجهزة الأخرى مستقبلاً. وتتعاون الشركة بشكل مكثف مع العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية لتمكين مجموعة واسعة من الأجهزة التي ستدعم هذه التكنولوجيا قريباً. وسيتمكن العملاء من خلال ترقية أجهزتهم لتتوافق مع تقنية شبكة الجيل الخامس المستقلة.

واختيار دو كمزود خدمات اتصال يوفر تغطية التقنية الجديدة، من الاستمتاع بالإمكانات الاستثنائية لتكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المستقلة، ما يوفر سرعات اتصال غير مسبوقة، وزمن وصول منخفض للغاية، وتجارب اتصال أكثر سلاسة.

وتعزز دو من خلال شروعها في اعتماد الجيل الجديد من تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المستقلة، التزامها بتوفير خدمات اتصال متقدمة وعالية الجودة عبر شبكة موثوقة تلبي المتطلبات المتطورة لعملائها من الأفراد والمؤسسات. وفي هذا السياق، كشفت دو عن خططها لتوفير تجارب محسنة لخدمات الاتصال اللاسلكية المنزلي لعملائها في المستقبل القريب. وستسهم هذه التكنولوجيا في تحسين تجارب المستخدمين، وتمكين تطبيقات وحالات استخدام جديدة عبر مختلف القطاعات.