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ارتفاع طفيف في عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية

12/7/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، لكن العدد الإجمالي للأشخاص في الولايات المتحدة الذين يحصلون على الإعانة انخفض بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في عامين الأسبوع الماضي.

أفادت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، بأن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بمقدار 1000 إلى 220 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر. وجاء ذلك متوافقاً مع توقعات المحللين.

وكان حوالي 1.86 مليون شخص يحصلون على إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر، أي أقل بمقدار 64000 شخص عن الأسبوع السابق.

وتعد هذه المرة الثانية فقط خلال 11 أسبوعاً التي ينخفض فيها عدد الطلبات الإجمالي.

ينظر إلى طلبات إعانة البطالة على أنها تمثل عدد حالات تسريح العمال في أسبوع معين.

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