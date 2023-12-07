ارتفاع طفيف في عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، لكن العدد الإجمالي للأشخاص في الولايات المتحدة الذين يحصلون على الإعانة انخفض بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في عامين الأسبوع الماضي.
أفادت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، بأن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بمقدار 1000 إلى 220 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر. وجاء ذلك متوافقاً مع توقعات المحللين.
وكان حوالي 1.86 مليون شخص يحصلون على إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر، أي أقل بمقدار 64000 شخص عن الأسبوع السابق.
وتعد هذه المرة الثانية فقط خلال 11 أسبوعاً التي ينخفض فيها عدد الطلبات الإجمالي.
ينظر إلى طلبات إعانة البطالة على أنها تمثل عدد حالات تسريح العمال في أسبوع معين.
MENAFN07122023000110011019ID1107557339
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.