«ألفابت» تقفز 5% وتقود ارتفاعات الأسهم الأمريكية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت مؤشرات الرئيسية في وول ستريت، مدعومة بمكاسب سهم ألفابت، فيما يتطلع المستثمرون إلى تقرير بيانات الوظائف الشهري بحثاً عن مؤشرات حول إجراءات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 69.74 نقطة بما يعادل 0.19 بالمئة إلى 36124.17 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعاً 19.50 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 4568.84 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 83.72 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 14230.44 نقطة.
وارتفعت أسهم ألفابت الشركة الأم لغوغل بأكثر من 5% مع ابتهاج المتداولين بإطلاق الشركة لنموذج جيميني للذكاء الاصطناعي، كما ارتفع سهم شركات التكنولوجيا «نفيديا» و«أيه إم دي» بنحو 1٪ و 5٪ على التوالي.
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