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«ألفابت» تقفز 5% وتقود ارتفاعات الأسهم الأمريكية

12/7/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت مؤشرات الرئيسية في وول ستريت، مدعومة بمكاسب سهم ألفابت، فيما يتطلع المستثمرون إلى تقرير بيانات الوظائف الشهري بحثاً عن مؤشرات حول إجراءات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 69.74 نقطة بما يعادل 0.19 بالمئة إلى 36124.17 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعاً 19.50 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 4568.84 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 83.72 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 14230.44 نقطة.

وارتفعت أسهم ألفابت الشركة الأم لغوغل بأكثر من 5% مع ابتهاج المتداولين بإطلاق الشركة لنموذج جيميني للذكاء الاصطناعي، كما ارتفع سهم شركات التكنولوجيا «نفيديا» و«أيه إم دي» بنحو 1٪ و 5٪ على التوالي.

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