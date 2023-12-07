الرئيس التنفيذي: «مبادلة» تحول التركيز إلى آسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في أبوظبي «مبادلة»، اليوم الخميس، إن التركيز الاستثماري للصندوق سيتحول بشكل متزايد نحو آسيا، غير أن الولايات المتحدة ستظل سوقاً رئيسية.
وقال المبارك في مؤتمر بقمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وأفريقيا 2023 «أعتقد أن الولايات المتحدة ستظل سوقاً جذابة بشكل رائع وسوقاً رئيسياً بالنسبة لنا».
لكنه قال إن تدفقات الاستثمار الرئيسية تشهد تغيراً في ظل تقليل التركيز على الولايات المتحدة وأوروبا.
ومضى قائلاً «النمو موجود في الشرق حالياً» مشيراً إلى الهند وجنوب شرق آسيا تحديداً.
وأردف «الاقتصادات الكبيرة ذات الكثافة السكانية العالية هي التي تحقق نمواً، ولم نركز بقدر كبير عليها في السنوات العشر الماضية. سنركز أكثر حالياً. ونعمل على بناء هذه القدرة».
وذكرت تقارير إعلامية أن مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين يدققون في استحواذ مبادلة على مجموعة فورتريس انفستمنت التي تتخذ من نيويورك مقراً مقابل 3 مليارات دولار.
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