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الرئيس التنفيذي: «مبادلة» تحول التركيز إلى آسيا

12/7/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في أبوظبي «مبادلة»، اليوم الخميس، إن التركيز الاستثماري للصندوق سيتحول بشكل متزايد نحو آسيا، غير أن الولايات المتحدة ستظل سوقاً رئيسية.


وقال المبارك في مؤتمر بقمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وأفريقيا 2023 «أعتقد أن الولايات المتحدة ستظل سوقاً جذابة بشكل رائع وسوقاً رئيسياً بالنسبة لنا».


لكنه قال إن تدفقات الاستثمار الرئيسية تشهد تغيراً في ظل تقليل التركيز على الولايات المتحدة وأوروبا.


ومضى قائلاً «النمو موجود في الشرق حالياً» مشيراً إلى الهند وجنوب شرق آسيا تحديداً.


وأردف «الاقتصادات الكبيرة ذات الكثافة السكانية العالية هي التي تحقق نمواً، ولم نركز بقدر كبير عليها في السنوات العشر الماضية. سنركز أكثر حالياً. ونعمل على بناء هذه القدرة».


وذكرت تقارير إعلامية أن مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين يدققون في استحواذ مبادلة على مجموعة فورتريس انفستمنت التي تتخذ من نيويورك مقراً مقابل 3 مليارات دولار.

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