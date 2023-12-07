السعودية: سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد طاقمها

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم "الخميس"، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه)، واستشهاد طاقمها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم "الخميس" ، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.
وبيّن أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.
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