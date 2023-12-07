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القاهرة: تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر «خط أحمر» لا تسامح معه

12/7/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت مصر اليوم الخميس، أن أي محاولات تهجير لسكان قطاع غزة المجاور إلى أراضيها هي "خط أحمر" لن تتسامح معه، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل حملتها العسكرية القمعية في جنوب القطاع المكتظ بالسكان.

وقال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ مصر تعمل على الوصول لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر متعلق بالجهود المصرية المنقسمة إلى قسمين في الوقت الراهن.

وأكد رشوان، في بيان له اليوم أنّ القسم الأول هو أنه في ظل أوضاع القتال والحرب شديدة العدوانية على قطاع غزة، تبذل مصر جهودا كبيرة مع شركائها من أجل الحفاظ على وتيرة المساعدات التي كانت قائمة في أسبوع الهدنة الإنسانية وزيادة هذه المساعدات.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أنّ الوضع الحالي شديدة السوء على السكان سواء من الناحية الإنسانية أو الحفاظ على الحياة، وبالتالي، فإن مصر تبذل جهودا مع الشركاء لزيادة حجم المساعدات وإن كان هذا الأمر يلاقي عقبات من الناحية الأخرى، وبالتالي فإن أي تعطيل لهذه الجهود يأتي من الجانب الإسرائيلي.

وأكد، أن الجانب الثاني هو العمل على العودة للهدنة الإنسانية بشكل مؤقت في البداية ثم يتم تمديد الهدن واحدة بعد أخرى إلى أن يتم تنفيذ الهدف الرئيسي وهو الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، وهذه الجهود ماضية في طريقها.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق أن بلاده ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، قائلا إن ذلك سيؤدي أيضا إلى "تصفية القضية الفلسطينية".

ولم ترد أية تقارير عن محاولات كبيرة من جانب سكان غزة لاقتحام معبر رفح الحدودي مع مصر.


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