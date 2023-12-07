ارتفاع حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين خلال التوغل البري في غزة

ارتفع عدد القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين، خلال التوغل البري داخل قطاع غزة اليوم الخميس إلى 87 قتيلا.

ويشار إلى أن هذا أكبر عدد من القتلى في صفوف الجيش في عملية عسكرية منذ حرب لبنان في 2006، عندما لقي 121 جنديا حتفهم، وفقا للجيش الإسرائيلي.

ونشبت حرب بسبب الهجوم المباغت الذي شنته فصائل فلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ولقي أكثر من 1400 شخص حتفهم إثر الهجوم في إسرائيل. وتم اقتياد 240 شخصا آخر إلى غزة كرهائن وأسرى.

وذكرت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس أن عدد القتلى الفلسطينيين خلال شهرين من القتال بين إسرائيل ومقاتلي حركة حماس ارتفع إلى 17177 قتيلا.

فيما أكد منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة مارتن غريفيث الخميس بأنه يرى "مؤشرات واعدة" على إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة قريبا للسماح بدخول المساعدات.

وقال غريفيث خلال مؤتمر صحافي في جنيف "ما زلنا نتفاوض وتوجد بعض المؤشرات الواعدة حاليا، الدخول عبر كرم أبو سالم.. بأنه يمكن أن يُفتح قريبا".



