الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في سقوط طائرة من القوات الجوية الملكية

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وصادق تعازيها في سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في الظهران والذي أسفر عن استشهاد طاقمها.

وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان لها ، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم.

اقرأ ايضاً:



السعودية: سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد طاقمها

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود