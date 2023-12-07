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الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في سقوط طائرة من القوات الجوية الملكية

12/7/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وصادق تعازيها في سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في الظهران والذي أسفر عن استشهاد طاقمها.

وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان لها ، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم.

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