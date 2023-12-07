الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في سقوط طائرة من القوات الجوية الملكية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وصادق تعازيها في سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في الظهران والذي أسفر عن استشهاد طاقمها.
وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان لها ، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم.
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