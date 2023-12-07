مقتل نجل وزير إسرائيلي في معارك غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال بيني جانتس زعيم حزب الوحدة الوطنية اليوم "الخميس" إن نجل الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق جادي أيزنكوت لاقى حتفه خلال القتال في قطاع غزة.
وانضم عضوا الحزب أيزنكوت وجانتس، وهو أيضا رئيس سابق للأركان، إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد فترة وجيزة من شن حركة حماس هجوما في السابع من أكتوبر ، وهو ما ردت عليه إسرائيل بالهجوم من الجو والبر والبحر على القطاع الفلسطيني الساحلي.
ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل دقيقة حول مقتل جال مير أيزنكوت "25 عاما" سوى القول إنه لاقى حتفه خلال القتال في شمال قطاع غزة.
وذكر جانتس في بيان "بصحبة إسرائيل كلها، أوجه دعمي لجادي وأسرته بأكملها وأرسل أحر التعازي. نحن جميعا ملتزمون بمواصلة القتال من أجل الغاية المقدسة التي مات دونها جال".
وقال نتنياهو في رسالة تعزية إن قلبه ينفطر. وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة في غزة.
وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن ما يزيد على 17 ألف فلسطيني قُتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر ونحو 1.9 مليون شخص، أو 85 بالمئة من السكان أصبحوا في عداد النازحين.
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