مقتل نجل وزير إسرائيلي في معارك غزة

قال بيني جانتس زعيم حزب الوحدة الوطنية اليوم "الخميس" إن نجل الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق جادي أيزنكوت لاقى حتفه خلال القتال في قطاع غزة.

وانضم عضوا الحزب أيزنكوت وجانتس، وهو أيضا رئيس سابق للأركان، إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد فترة وجيزة من شن حركة حماس هجوما في السابع من أكتوبر ، وهو ما ردت عليه إسرائيل بالهجوم من الجو والبر والبحر على القطاع الفلسطيني الساحلي.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل دقيقة حول مقتل جال مير أيزنكوت "25 عاما" سوى القول إنه لاقى حتفه خلال القتال في شمال قطاع غزة.

وذكر جانتس في بيان "بصحبة إسرائيل كلها، أوجه دعمي لجادي وأسرته بأكملها وأرسل أحر التعازي. نحن جميعا ملتزمون بمواصلة القتال من أجل الغاية المقدسة التي مات دونها جال".

وقال نتنياهو في رسالة تعزية إن قلبه ينفطر. وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة في غزة.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن ما يزيد على 17 ألف فلسطيني قُتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر ونحو 1.9 مليون شخص، أو 85 بالمئة من السكان أصبحوا في عداد النازحين.