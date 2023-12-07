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احتساب ركلة جزاء كوميدية في الدوري السعودي - فيديو

12/7/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- شهدت مباراة الحزم أمام نظيره الفتح، مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة 16 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين، ركلة جزاء أثارت سخرية الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الدقيقة 11، وأثناء تقدم الحزم بهدف دون رد، قرر حكم المباراة، احتساب ركلة جزاء على الفتح، بعدما لمس مدافع الفريق، فهد الحربي، الكرة بالخطأ، عندما قام بتحية زميله الحارس جاكوب ريين، في لقطة كوميدية.

وسجل الحزم، الهدف الثاني من ركلة جزاء، عن طريق لاعبه دي كارفالهو.

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