احتساب ركلة جزاء كوميدية في الدوري السعودي - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- شهدت مباراة الحزم أمام نظيره الفتح، مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة 16 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين، ركلة جزاء أثارت سخرية الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الدقيقة 11، وأثناء تقدم الحزم بهدف دون رد، قرر حكم المباراة، احتساب ركلة جزاء على الفتح، بعدما لمس مدافع الفريق، فهد الحربي، الكرة بالخطأ، عندما قام بتحية زميله الحارس جاكوب ريين، في لقطة كوميدية.
وسجل الحزم، الهدف الثاني من ركلة جزاء، عن طريق لاعبه دي كارفالهو.
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