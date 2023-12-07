حوالات الاردنيين من الخارج تسجل نموا بنسبة 3.0%

كما أشارت إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 1.1% خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2023، لتبلغ 2,862.1 مليون دولار (2,029.2 مليون دينار)، مقابل 2,829.8 مليون دولار (2,006.3 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022.

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