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حوالات الاردنيين من الخارج تسجل نموا بنسبة 3.0%

12/7/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت ارتفاعا بنسبة 3.0% خلال شهر تشرين الأول من عام 2023 بالمقارنة مع الشهر ذاته خلال عام 2022 لتبلغ 299.2 مليون دولار (212.1 مليون دينار).

كما أشارت إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 1.1% خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2023، لتبلغ 2,862.1 مليون دولار (2,029.2 مليون دينار)، مقابل 2,829.8 مليون دولار (2,006.3 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022.

MENAFN07122023000151011027ID1107557329

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