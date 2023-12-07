المؤتمر الختامى لحملة السيسى يعرض فيلما تسجيليا عن إنجازات الدولة

(MENAFN
- Youm7) عرض
المؤتمر الختامي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمشاركة مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيلما تسجيليا حول أبرز المشروعات العملاقة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.
واستعرض الفيلم التسجيلى الذي عرضه المؤتمر، والذي نقلته قناة إكسترا لايف، عدد من مشاهد المشروعات التي تم تنفيذها وأبرز النجاحات التي حققتها مصر في مختلف المجالات.
كما عرض الفيلم أيضا إنجازات الدولة في مجال الطرق والكبارى، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأبرز المصانع الكبرى التي افتتحتها مصر، بجانب النجاحات التي حققتها مصر في المجال الزراعى.
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