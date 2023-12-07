المؤتمر الختامى لحملة السيسى يعرض فيلما تسجيليا عن إنجازات الدولة

MENAFN - Youm7) عرضالمؤتمر الختامي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمشاركة مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيلما تسجيليا حول أبرز المشروعات العملاقة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.

واستعرض الفيلم التسجيلى الذي عرضه المؤتمر، والذي نقلته قناة إكسترا لايف، عدد من مشاهد المشروعات التي تم تنفيذها وأبرز النجاحات التي حققتها مصر في مختلف المجالات.

كما عرض الفيلم أيضا إنجازات الدولة في مجال الطرق والكبارى، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأبرز المصانع الكبرى التي افتتحتها مصر، بجانب النجاحات التي حققتها مصر في المجال الزراعى.