استمارة الشهادة الاعدادية.. ضوابط تحرير استمارة التقدم لامتحانات الإعدادية

(MENAFN
- Youm7) أعلنت المديريات التعليمية ، ضوابط تحرير وتسجيل استمارة الشهادة الإعدادي بشكل صحيح، للتقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024، والتى تبدأ منتصف يناير المقبل، وذلك بعد فتح باب التسجيل علي الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وحددت المديريات التعليمية، عدة تعليمات لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية بشكل صحيح كالتالي:
- التأكد من كتابة الاسم رباعي كامل ومطابق لشهادة الميلاد.
- كتابة تاريخ الميلاد طبقا لشهادة الميلاد والتأكد من صحه البيانات المدونة في الإستمارة( عنوان - تليفون - وظيفة الأب ......).
- كود الطالبة مكتوب في إيصال المصروفات المدرسية او الاستمارة (رقم الطالب).
- استخدام الصورة الشخصية بخلفية بيضاء علي الاستمارة ( سكانر ) والاحتفاظ بنفس الصورة حتي يتم تسليمها للمدرسة .
- عدم طبع الاستمارة إلا بعد مراجعه البيانات كامله وتكون صحيحة لأن عند إعطاء أمر تأكيد او طباعة لن يتم تغيير أي بيانات مرة اخري.
- في حالة وجود بيان غير واضح للطالبة او لطلب الكود التوجه للمدرسة والتواصل مع
شئون الطلبة للصف الثالث الإعدادي .
- دفع مصروفات الاستمارة 158 جنيه بالبريد بالرقم القومي خلال هذا الأسبوع.
- الإسراع في دفع المصروفات المدرسية.
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