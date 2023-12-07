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استمارة الشهادة الاعدادية.. ضوابط تحرير استمارة التقدم لامتحانات الإعدادية

12/7/2023 2:42:33 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت المديريات التعليمية ، ضوابط تحرير وتسجيل استمارة الشهادة الإعدادي بشكل صحيح، للتقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024، والتى تبدأ منتصف يناير المقبل، وذلك بعد فتح باب التسجيل علي الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وحددت المديريات التعليمية، عدة تعليمات لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية بشكل صحيح كالتالي:

- التأكد من كتابة الاسم رباعي كامل ومطابق لشهادة الميلاد.



- كتابة تاريخ الميلاد طبقا لشهادة الميلاد والتأكد من صحه البيانات المدونة في الإستمارة( عنوان - تليفون - وظيفة الأب ......).



- كود الطالبة مكتوب في إيصال المصروفات المدرسية او الاستمارة (رقم الطالب).



- استخدام الصورة الشخصية بخلفية بيضاء علي الاستمارة ( سكانر ) والاحتفاظ بنفس الصورة حتي يتم تسليمها للمدرسة .



- عدم طبع الاستمارة إلا بعد مراجعه البيانات كامله وتكون صحيحة لأن عند إعطاء أمر تأكيد او طباعة لن يتم تغيير أي بيانات مرة اخري.



- في حالة وجود بيان غير واضح للطالبة او لطلب الكود التوجه للمدرسة والتواصل مع
شئون الطلبة للصف الثالث الإعدادي .



- دفع مصروفات الاستمارة 158 جنيه بالبريد بالرقم القومي خلال هذا الأسبوع.



- الإسراع في دفع المصروفات المدرسية.














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