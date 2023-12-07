Friday, 08 December 2023 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ختام فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية (EDEX 2023)

12/7/2023 2:42:33 PM
(MENAFN- Youm7) إخُتتمت فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " والذى تم تنظيمه فى المدة من 4 وحتى 7 من ديسمبر الجارى بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى وبحضور العديد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ووفود عسكرية رفيعة المستوى من مختلف دول العالم .



حيث شهد المعرض حضور جماهيرى كثيف خلال أيامه الأربعة من مختلف جنسيات العالم عكس مدى نجاح تنظيم هذا الحدث الدولى على أرض مصر ، فضلاً على المشاركة الفعالة لمختلف كبرى شركات التسليح العالمية ومشاركة مصر بجناح متميز يحتوى على صناعات عسكرية متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو توطين مجال التسليح والصناعات الدفاعية بما يسهم فى صقل دور مصر المحورى بإعتبارها من أهم مراكز الريادة بالمنطقة .



كما شهدت فعاليات المعرض على مدار أيامه لقاءات مكثفة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقادة الأفرع الرئيسية ، وكبار قادة القوات المسلحة مع وفود الدول المشاركة وكبرى شركات التسليح العالمية ، بهدف تعزيز علاقات التعاون العسكرى والشراكة الإستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة ، فيما أعرب وزراء الدفاع ورؤساء أركان الدول الصديقة والشقيقة خلال اللقاءات عن سعادتهم البالغة بحضور فعاليات المعرض الذى يعد من أكبر المعارض المتخصصة فى الشرق الأوسط وأفريقيا بما يعبر عن مكانة مصر الإقليمية والدولية ،

وعلى هامش المعرض وقعت القوات المسلحة المصرية العديد من مذكرات التفاهم بهدف تبادل الخبرات بمختلف المجالات العسكرية .



كما قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة

بجولات تفقدية بأجنحة المعرض المختلفة التى ضمت معروضات لمختلف الشركات العالمية والدولية والمحلية لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية المتطورة فى مجال الصناعات الدفاعية .



وقد حرص القائد العام للقوات المسلحة على إلتقاط عدد من الصور التذكارية مع عدد من الحضور

والمنظمين والشباب المتطوعين المشاركين من وزارة الشباب والرياضة فى تنظيم فعاليات هذا الحدث الدولى


تقديراً لجهودهم التنظيمية على مدار فعاليات المعرض .



كما شهد المعرض تواجد إعلامى كثيف من مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية فعاليات هذا الحدث الدولى الضخم .












MENAFN07122023000132011024ID1107557269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث