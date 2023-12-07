الخارجية الأردنية: وصول 37 مواطناً تم إجلاؤهم من غزة عبر رفح

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية وصول 37 مواطناً أردنياً، من الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر الشقيقة عبر معبر رفح، إلى ميناء العقبة على متن باخرة انطلقت من نويبع اليوم الخميس.

وأوضح الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، أنه ومن خلال السفارة الأردنية فى مصر، تم اليوم تأمين نقل 37 مواطناً أردنياً من أصل 62 مواطناً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربى للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت قبل قليل إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.



وقال القضاة -طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية- إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان.





وأضاف أن 25 شخصاً آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة مشيرا إلى أن عدد المواطنيين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح بلغ 525 شخصاً من أصل 924 مسجلين على قوائم الوزارة.





وأكد السفير القضاة أن فريقاً من السفارة الأردنية فى مصر لا يزال متواجداً حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصرى من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، كما أكد على استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.

وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية فى الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة