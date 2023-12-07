الجالية الجزائرية بقطاع غزة تناشد الرئيس عبد المجيد تبون بإجلاءهم سريعا

MENAFN - Youm7) وجه أبناء الجالية الجزائرية في قطاع غزة، الخميس، مناشدة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للتدخل العاجل من أجل تسليم قائمة بأسماء الجالية الجزائرية في قطاع غزة للسلطات المصرية لعودتهم للجزائر وقت ما تتضح الصورة والمشهد في غزة وتوفير متطلبات ذلك.

وأشارت الجالية الجزائرية في مناشدة إلى الرئاسة الجزائرية ووزارة الخارجية، أن سكان غزة يعانون من خطر الموت والهلاك بفعل حرب الإبادة الجماعية، التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة منذ 7 اكتوبر الماضي وحتى الآن.

ولفتت الجالية إلى أن قطاع غزة به جالية جزائرية كبيرة، وقد استشهد عدد منهم وأصيب آخرين ودمرت منازلهم، وفيما الباقين يعانون من حياة كارثية جراء النزوح القسري والعقوبات الجماعية الانتقامية التي فرضها الاحتلال علي كل سكان قطاع غزة، مع توسع العدوان الإسرائيلي والاحتياجات البرية لشمال ومدينة غزة وعدم اكتراث دولة الاحتلال بأي معايير للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن الأوضاع الناتجة عن حرب الإبادة التي يشهدها قطاع غزة، قد اضطرت الكثير من أبناء الجالية والنساء والاطفال للعيش في مراكز إيواء تنعدم فيها شروط الحياة وفي ظل توقف معظم الخدمات وخاصة الصحية ومن أجل التماس التخفيف من المعاناة وخاصة للأطفال والنساء وضمان للأمان نظرا للعداء الواضح لكل ما هو فلسطيني وجزائري، من قبل الاحتلال الإسرائيلي

وطالبت الجالية بضرورة تواصل طاقم السفارة الجزائرية لعمل ما يلزم من إجراءات لتسهيل سفرهم عبر معبر رفح إلى الجزائر مؤقتا لحين اتضاح المشهد، مؤكدين أن غالبية بلدان العالم قاموا بإجلاء مواطنيهم ومواطناتهن وأطفالهم، تفاديا لسقوطهم ضحايا الغارات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم.

وأشارت الجالية إلى أن السفارة الجزائرية في القاهرة استلمت قائمة الأسماء لأبناء الجالية في غزة لكنها تنتظر صدور التعليمات لها، وأضافت الجالية: بناء عليه نلتمس من سيادتكم بإلحاح وبعد مضي أكثر من 60 يوم من العدوان الوحشي على غزة، بضرورة التدخل العاجل واصدار التعليمات من أجل استعجال إجلاء وسفر أبناء الجالية الجزائرية وعائلاتهم قبل أن تلحق بهم المزيد من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

والتمست الجالية الجزائرية بغزة بضرورة نقل وسفر أبناء الجالية كونهم ضحايا العدوان الإسرائيلي، والتدخل العاجل لإنقاذهم دون تأخير وتذليل كل العقبات وتسهيل إجراءات سفرهم في أقرب وقت ممكن، وإعطاء الأمر الأولوية الإنسانية والوطنية المطلوبة كون كل لحظة يتم فيها التأخير يعني مزيد من المعاناة الإنسانية.