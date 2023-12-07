الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة

MENAFN - Youm7) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، اليوم/الخميس/، 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن القرار الخاص بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين حصل على تأييد 168 دولة، مقابل اعتراض دولة واحدة وامتناع 10 دول من بينها الولايات المتحدة، والكاميرون، وجواتيمالا، وميكرونيزيا، والباراجواي، وفانواتو، وبالاو.



كما حصل القرار الثانى المعنى بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على أغلبية 165 دولة، واعتراض 4 دول هي: كندا، وإسرائيل، وميكرونيزيا، والولايات المتحدة، وامتناع 6 دول هي: الكاميرون، وجواتيمالا، وبالاو، وبابوا نيو غينيا، وفانواتو، وكيريباتي.



وحصل القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها على تأييد 163 دولة واعتراض 5 دول هي: كندا، وإسرائيل، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة وامتناع 9 عن التصويت، فيما حصل القرار الرابع الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السورى المحتل، على تأييد 149 دولة واعتراض 6 دول هي: كندا، والمجر، وإسرائيل، ميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة، وامتناع 17 دولة عن التصويت.



وحصل القرار الخامس الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فى الممارسات الإسرائيلية التى تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى وغيره من السكان العرب فى الأراضى المحتلة، على تأييد 86 دولة، واعتراض 12 دولة، وامتناع 75 دولة عن التصويت.



وقد كانت التصويتات كاسحة، بمعدل 10 أصوات لصالح القرار.



وثمن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، هذا التأييد والتعاطف المتزايد للمجتمع الدولي، وخاصة موضوع اللاجئين الفلسطينيين، والذى يأتى فى ظل العدوان الهمجى الإسرائيلى على أهالى قطاع غزة والضفة الغربية.

