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مسيرة استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين فى البلدة القديمة بالقدس

12/7/2023 2:42:31 PM
(MENAFN- Youm7) نظم مئات المستوطنين الإسرائيليين، مساء اليوم الخميس، مسيرة استفزازية، انطلقت من باب الخليل بالقدس المحتلة، وصولاً لساحة وباب العامود، ومنها إلى الحى الإسلامى والسوق القديم وحى الواد، بمناسبة "الأعياد اليهودية"، وللمطالبة بإنهاء ولاية الأوقاف الإسلامية على المسجد الأقصى المبارك.

وأطلق المستوطنون المشاركون عبارات مسيئة للعرب والفلسطينيين، واعتدوا على عدد من المارة، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها لتجنب اعتداءاتهم.
ووضعت بلدية الاحتلال اليوم شمعدانا ضخما فى ساحة باب الحديد، أحد أبواب البلدة القديمة، لإنارته إيذانا بانطلاق "الأعياد".


ووفقًا للدعوات التى عممتها ما تسمى "جماعات الهيكل"، فإن المسيرة حصلت على موافقة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتهدف "لإزالة وصاية الأوقاف الإسلامية عن المسجد الأقصى، وتجديد السيطرة اليهودية الكاملة على القدس والأقصى".


وأضاءت بلدية الاحتلال سور القدس التاريخى من جهة باب الخليل بعروض ضوئية ضمّت الشمعدان الذى يُرمز له بهذا العيد.









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