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القومي المرأة ينظم مؤتمر اليوم الواحد للإبداع فى مواجهة العنف

12/7/2023 2:42:27 PM
(MENAFN- Youm7) في إطار حملة الـ١٦ يوم للقضاء على العنف ضد المرأة تحت شعار "كوني"، نظم المجلس القومي للمرأة "مؤتمر اليوم الواحد للإبداع في مواجهة العنف.. المرأة والفنون"، بحضور الدكتورة رانيا يحيي
عضوة المجلس ومقررة لجنة الفنون والآداب، وعميدة المعهد العالي للنقد الفني ، وعضوات وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر المعهد العالي للنقد الفني التابع لوزارة الثقافة بأكاديمية الفنون.



وفى كلمتها، تحدثت الدكتورة رانيا يحيي، عن بعض أشكال العنف التى تواجه المرأة، وأكدت على أهمية دور الفن فى تغيير الثقافة بالمجتمع، وتوجهت بالشكر إلى كل من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس على جهود المجلس للقضاء على العنف ضد المرأة،
والدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون علي اهتمامها ودعمها للمؤتمر .



فيما تحدث المستشار علاء الشيمي عن العلاقة بين الفن ومناهضة العنف ضد المرأة، مشيرا الي وجود العديد من الأعمال السينمائية التي أثرت في التشريعات الدستورية منها فيلم "اريد حلاً" ، كما ناقش العقوبات المتعلقة بجرائم التهديد علي الانترنت والتنمر والتمييز ضد أفراد أو ضد طائفة، كما استعرض تكلفة جرائم العنف ضد المرأة علي اقتصاد الدولة التي بلغت 7,888,000 جنيه مصري، وأوصي بضرورة وجود قانون مجمع للعنف ضد المرأة.



فيما أشارت الفنانة عزة لبيب إلى أهمية توعية المرأة بكيفية تربية أطفالها بدون إيذاء بدني حتي لا يعتاد الأطفال علي ذلك ويحدث تقبل له.



وقد أكدت الفنانة بشري علي أن المرأة في مجال الفن أيضا تواجه العنف والتمييز بصور مختلفة، ويعد ذلك نتاج لثقافة وأفكار مازالت سائدة بالمجتمع.



فيما أكدت الدكتورة نادية حليم
أن إنشاء المجلس القومي للمرأة عام ٢٠٠٠ كان هو الدافع لاهتمام المركز الأعلي للنقد الفني ببحوث المرأة، مؤكدة أهمية البحث العلمي لأي عمل فني أو درامي أو أي مجال من المجالات، كما تطرقت إلي قضايا المرأة المطروحة فى الدراما والإعلام والتى ساهمت فى تغيير قوانين لصالح المرأة.



وفى نهاية اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا يحيي التوصيات التى انتهى اليها اللقاء وفى مقدمتها التأكيد علي أهمية دور الفن في مواجهة العنف ضد المرأة، وأهمية ضبط المفاهيم والتعريفات الخاصة بالعنف، وضرورة تعزيز دور المرأة الثقافي والاجتماعي والنفسي بكافة الوسائل.



هذا وقد تضمن المؤتمر جلستان ومائدة مستديرة فيما بينهما، وقد أدارت الجلسة الأولى الدكتورة رانيا يحي، والمتحدثين تضمنوا المستشار علاء الشيمي رئيس الاستئناف ووكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، والدكتورة نادية حليم عضوة لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، وضحي عاصي عضوة لجنة الفنون والآداب وعضوة مجلس النواب، وضيفة شرف المؤتمر الفنانة بشري عضوة لجنة الفنون والآداب.



والمائدة المستديرة يديرها الدكتور شوكت المصري عضو لجنة الفنون والآداب والاستاذ بالمعهد العالي للنقد الفني والمتحدثين بها الدكتور إيهاب حمزة العميد السابق لكلية تربية جامعة حلوان والدكتور أشرف توفيق الاستاذ الناقد السينمائي بالمعهد العالي للنقد الفني والدكتورة ماجدة سعد الدين استاذ النقد التشكيلي بالمعهد العالي للنقد الفني والدكتور هشام عبد العزيز بالمعهد العالي للنقد الفني والدكتورة جيهاد محمود عضوة لجنة الفنون والآداب.




أما الجلسة الثانية كانت برئاسة المذيعة والدارسة في المعهد العلمي للنقد الفني سارة سراج،
والمتحدثين تضمنوا كل من الدكتور أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والمخرج توني نبيه، والكاتبة المسرحية رشا عبد المنعم، والسيناريست الدكتورة ثناء هاشم عضوة لجنة الفنون والآداب، والدكتورة سمر سعيد
عميدة المعهد العالي للفنون والآداب.












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