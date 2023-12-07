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نائب محافظ الجيزة تتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال الناخبين بلجان المحافظة

12/7/2023 2:42:27 PM
(MENAFN- Youm7) تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيز لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اليوم الخميس، التجهيزات النهائية بمقار اللجان الانتخابية بنطاق أحياء الهرم والطالبية وجنوب الجيزة والدقى وبولاق الدكرور وإمبابة والوراق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية للاستعدادات الجارية لتجهيز اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة.



وخلال الجولة شهدت نائب المحافظ وضع اللمسات الأخيرة والخاصة بتجهيز عدد من اللجان استعدادًا لاستقبال الناخبين، والتى شملت تركيب الشوادر ومقاعد الانتظار والمظلات أمام اللجان وتوفير عدد من الكراسى المتحركة بكل لجنة لتسهيل حركة كبار السن وذوي القدرات الخاصة.



ووجهت نائب المحافظ مسئولى الأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالجيزة بسرعة مراجعة اللجان للتأكد من توافر كافة المتطلبات اللازمة لإقامة وانتقال القائمين على العملية الانتخابية ومصادر مياه الشرب والكهرباء البديلة فى حالة الطوارئ.



وراجعت "عبد الحليم"، خطط الأحياء بشأن الحفاظ على مستوى النظافة ومنع الإشغالات والتعديات بمحيط اللجان بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.



رافق نائب المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورؤساء الأحياء.












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