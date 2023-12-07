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وزير الطيران: المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية واجب وطنى لكل فرد مخلص

12/7/2023 2:42:27 PM
(MENAFN- Youm7) هنأ الطيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني ، جميع العاملين بقطاع الطيران بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني والذي يوافق السابع من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تحتفل فيه المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" بتوقيع معاهدة " شيكاغو " عام 1944م.



وأضاف وزير الطيران، أن منظمة الطيران المدني تضم تحت مظلتها مجتمع الطيران العالمي لإرساء التعاون في مجال النقل الجوي بين جميع الدول الأعضاء بها، فهي نموذجا مضيئًا للتعاون الفعال والشراكة الناجحة، وإذ تفخر مصر بكونها من أوائل دول العالم التي وقعت على هذه الاتفاقية.



وقال وزير الطيران في رسالته للعاملين: "أتوجه بالشكر لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل على جهودهم المخلصة ودورهم البارز والمشرف من أجل النهوض بمنظومة الطيران المدني، متمنيًا من الله أن يوفقنا جميعًا من أجل تحقيق مزيد من التقدم والنجاح لهذا المرفق الحيوي ووصولا به لأعلى المستويات العالمية".



وتابع : "زميلاتي وزملائي، أسرة الطيران المدني، إننا خلال الأيام القليلة المقبلة ستجري الانتخابات الرئاسية، لذا أدعوكم جميعًا بالمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتكم فهي حق أصيل وواجب وطني لكل فرد مخلص يعتز بوطنه".
















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