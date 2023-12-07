Friday, 08 December 2023 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إغلاق 4 مصانع تنتح قطع غيار F-35 فى بريطانيا بسبب مظاهرات داعمة لفلسطين

12/7/2023 2:42:23 PM
(MENAFN- Youm7) أُجبرت أربعة مصانع أسلحة فى المملكة المتحدة تنتج قطع غيار للطائرات المقاتلة الإسرائيلية، اليوم /الأربعاء/ على الإغلاق بسبب المتظاهرين الذين يعملون تحت شعار "العمال من أجل فلسطين حرة".

وبحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن المصانع الأربعة هي: Eaton Mission Systems فى بورنماوث، وBAE Systems فى Samlesbury Aerodrome فى لانكشاير، ومصنع L3Harris فى برايتون وهوف، وBAE Govan فى جلاسكو، وجميعها تنتج قطع غيار للطائرات المقاتلة الشبح من طراز F-35 التى تستخدمها إسرائيل حاليًا لقصف غزة.


ويطالب المتظاهرون، الذين يضمون العاملين فى مجال الصحة والمدرسين والعاملين فى مجال الضيافة والأكاديميين والفنانين، بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ويطالبون حكومة المملكة المتحدة بدعم وقف دائم لإطلاق النار.


وتم تنظيم الحصار بالتنسيق مع العمال فى فرنسا والدنمارك وهولندا، الذين يحاصرون أيضًا مصانع الأسلحة فى بلدانهم، بحسب الصحيفة البريطانية.







MENAFN07122023000132011024ID1107557258

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث