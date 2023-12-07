إغلاق 4 مصانع تنتح قطع غيار F-35 فى بريطانيا بسبب مظاهرات داعمة لفلسطين

MENAFN - Youm7) أُجبرت أربعة مصانع أسلحة فى المملكة المتحدة تنتج قطع غيار للطائرات المقاتلة الإسرائيلية، اليوم /الأربعاء/ على الإغلاق بسبب المتظاهرين الذين يعملون تحت شعار "العمال من أجل فلسطين حرة".

وبحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن المصانع الأربعة هي: Eaton Mission Systems فى بورنماوث، وBAE Systems فى Samlesbury Aerodrome فى لانكشاير، ومصنع L3Harris فى برايتون وهوف، وBAE Govan فى جلاسكو، وجميعها تنتج قطع غيار للطائرات المقاتلة الشبح من طراز F-35 التى تستخدمها إسرائيل حاليًا لقصف غزة.



ويطالب المتظاهرون، الذين يضمون العاملين فى مجال الصحة والمدرسين والعاملين فى مجال الضيافة والأكاديميين والفنانين، بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ويطالبون حكومة المملكة المتحدة بدعم وقف دائم لإطلاق النار.



وتم تنظيم الحصار بالتنسيق مع العمال فى فرنسا والدنمارك وهولندا، الذين يحاصرون أيضًا مصانع الأسلحة فى بلدانهم، بحسب الصحيفة البريطانية.