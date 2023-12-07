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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف أشخاصًا وكيانات فى روسيا

12/7/2023 2:42:23 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت وسائل إعلام روسية أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، اليوم الخميس، عقوبات جديدة تستهدف أشخاصًا وكيانات فى روسيا.

وأشار بيان للخزانة الأمريكية - وفقًا لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية - إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالتنسيق مع المملكة المتحدة أدرجت شخصين على قائمة العقوبات، مرتبطين بمجموعة قرصنة الكترونية تعمل برعاية جهاز الأمن الفيدرالى الروسي.


وأضافت الخزانة الأمريكية فى بيانها: "أن تلك المجموعة استهدفت أفرادًا وكيانات فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول حليفة وشريكة أخرى".
وفى وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الروسى فى لندن أندريه كيلين، على خلفية مزاعم بتدخل روسيا فى الشؤون الداخلية للمملكة المتحدة.


وقالت الحكومة البريطانية - فى بيان - إنها فرضت عقوبات على شخصين بسبب صلتهما بمجموعة "ستار بليزارد" للقرصنة، التى يُعتقد أنها تستهدف أفرادًا وكيانات بريطانية رفيعة المستوى.


وتعتقد الحكومة البريطانية أن هذه المجموعة تابعة لأجهزة الأمن الروسية، وعملت على استهداف المشرعين والجامعات والصحفيين والقطاع العام والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى الأخرى بهدف الحصول على معلومات سرية وتسريبها عبر الإنترنت من أجل تقويض الثقة فى سياسات المملكة المتحدة والدول ذات التفكير المماثل.

واعترضت السفارة الروسية فى لندن على الاتهامات البريطانية، وقالت فى بيان : "إن الاتهامات الأخيرة الموجهة لموسكو بشأن التدخل المزعوم فى الشؤون البريطانية لا يتسم بأدنى مستوى من الموثوقية لغياب غياب أدلة ملموسة على هذه الاتهامات.







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