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الأهلي ضد بلوزداد.. كولر يتحدث عن الموسم الأسطوري وجاهزية الفريق للقاء

12/7/2023 2:42:21 PM
(MENAFN- Youm7) قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إن فريقه جاهز لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أنها مواجهة صعبة على كل المستويات.

وأوضح خلال الموتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، الخميس، أن كل المباريات في دوري أبطال أفريقيا صعبة، وأن فريق شباب بلوزداد منافس قوي ويملك عناصر مميزة، ولديه رغبة قوية في الفوز لتعديل موقعه بالمجموعة، التي تعتبر متقاربة المستوى بشكل كبير.

وأكمل: شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري، ومن المتوقع أن يقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية، ولكننا جاهزون ودوافعنا كبيرة للغاية لتحقيق الفوز.

وأضاف: واجهنا ظروفًا صعبة خلال الفترة الماضية من حيث الإجهاد والإرهاق الذهني، واللاعبون "بشر" وبحاجة إلى الراحة والاستشفاء، لمواصلة الأداء الذي يتأثر بهذه العوامل، ولكن بشكل عام الأمور تسير بشكل مميز ولدينا أكثر من بطولة لننافس عليها بقوة.

وأشار كولر إلى أن البعض يعقد مقارنة مستمرة بين الموسم الماضي الذي كان أسطوريًّا والموسم الحالي الذي ما زال به الكثير من البطولات ليفوز بها الفريق، لافتًا إلى أن الجميع في الأهلي يبذلون كل ما يمكن لحصد البطولات وإسعاد الجماهير.







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