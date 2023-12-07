محمد الشناوي: لا نفكر فى مونديال الأندية.. هدفنا نقاط مباراة بلوزداد

ويلتقي

الأهلى

مع شباب بلوزداد الجزائرى في السادسة من مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح الشناوي خلال الموتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن الأهلي يحترم المنافس جيدًا، ويتفهم دوافعه لتحقيق الفوز، وأن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين لتقديم أفضل ما يمكن، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين غدًا الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأشار الشناوي إلى أن تركيز اللاعبين مُنصب على مباراة الغد، ولا يوجد أحد يفكر في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وأن الأهلي يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين تعودوا على الفصل بين البطولات.

وأوضح: جمهور الأهلي يمنحنا دوافع كبيرة للفوز ووجوده يدعمنا بشكل كبير، ولا يمكن أن يكون هناك تشبع من البطولات، وأن هناك عوامل عديدة تؤثر على الأداء مثل الإجهاد والسفر لساعات طويلة والمشاركة في أكثر من بطولة.

وأكمل: نسير بشكل جيد ونسعى للفوز بكل البطولات التي ننافس عليها مثل الدوري وإفريقيا والسوبر والكأس، وما زال هناك وقت مبكر للحكم على الموسم، وخلال الموسم الماضي كنا نسير بشكل غير موفق في إفريقيا، ولكننا حصدنا اللقب في النهاية وثقتي كبيرة في زملائي اللاعبين، وما يقوم به الجهاز الفني لإنهاء الموسم على أفضل ما يكون، وجمهورنا يتفهم ذلك ويساند الفريق من أجل حصد الألقاب.