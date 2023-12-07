هل يرحل مدرب منتخب السيدات بعد الإخفاق الأفريقي؟ اتحاد الكرة يُجيب

MENAFN - Youm7) كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة رحيل محمد كمال المدير الفني لمنتخب السيدات عن القيادة الفنية للمنتخب الوطني للكرة النسائية بعد الإخفاق في التأهل لكأس الأمم الأفريقية، في المرحلة الأخيرة من التصفيات أمام نظيره السنغالي.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن محمد كمال يقود منتخب الناشئات الذي يستعد لمواجهة الكاميرون الشهر المقبل، وأنه مستمر في قيادة منتخبات الكرة النسائية ولا صحة لرحيله.

كشفت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية مكاسب منتخب السيدات الأول رغم الخروج من المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقالت دينا الرفاعي على صفحتها الرسمية على فيس بوك: "كان تعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية مع منتخب السنغال، نهاية لمشوار تصفيات كأس الأمم الأفريقية بعد الوصول للمرحلة النهائية وبعد 4 سنوات من غياب الكرة النسائية المصرية عن الساحة الأفريقية ولكن ليست نهاية المطاف".

وواصلت عضو اتحاد الكرة: "أدى جميع عناصر المنظومة ما عليهم في حدود الامكانيات المتاحة لنا ولكن الفوارق البدنية والتكوينية رجحت كفة السنغال وتحتاج منا إلى سنوات من العمل المتواصل والجاد".

وتابعت: "اعتمد منتخب مصر الأول على 9 عناصر من منتخب الناشئات لتكون مباراة السنغال التي انتهت بالتعادل السلبي جزء من الاستعداد لخوض مباراتين حاسمتين على بطاقة الصعود لكأس العالم أمام منتخب الكاميرون ولدينا طموحات كبيرة في جيل جديد تم إعداده لتظل كرة القدم النسائية في تطور مستمر".

وأكدت دينا الرفاعي: "كرة القدم النسائية المصرية حققت تطور كبير على صعيد المنتخبات والمسابقات والأندية خلال فترة قياسية والقادم سيكون أفضل باستمرار العمل ودعم اللعبة والمنتخبات الوطنية".

وأتمت تصريحاتها: "مرحبا بكل الانتقادات إذا كانت موضوعية وبنظرة شاملة على التجربة بأكملها لنستفيد منها ولن أتنازل عن المضي قدما في عملية التطوير ودعم الكرة النسائية المصرية".