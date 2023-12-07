حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 12 / 2023

(MENAFN
- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، عودة موديست لقائمة الأهلي أمام بلوزداد واستبعاد عبد القادر وأكرم.
عودة موديست لقائمة الأهلي أمام بلوزداد واستبعاد عبد القادر وأكرم
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