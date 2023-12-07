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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 12 / 2023

12/7/2023 2:42:19 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، عودة موديست لقائمة الأهلي أمام بلوزداد واستبعاد عبد القادر وأكرم.

عودة موديست لقائمة الأهلي أمام بلوزداد واستبعاد عبد القادر وأكرم



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