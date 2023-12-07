نتائج فرسان الكرة المصرية فى بطولتي أفريقيا قبل انطلاق الجولة الثالثة.. فيديو

تنتظر الأندية المصرية انطلاقة مميزة في الجولة الثالثة من بطولتي أفريقيا، حيث حققت تلك الأندية نتائج متباينة فى الجولة الثانية من بطولتى أفريقيا، دورى الأبطال والكونفدرالية، حيث جاءت النتائج انتصاران وتعادل وهزيمة فى حصاد هذه الجولة، كان أفضلها فوز

الزمالك

على سوار الغيني برباعية، بينما كان أسوأها سقوط بيراميدز أمام نواذيبو الموريتاني، فى حين كانت المباراة الأمتع هى فوز فيوتشر على الهلال الليبي، بينما سقط الأهلي بطل أفريقيا فى فخ التعادل الإيجابي أمام يانج أفريكانز.

MENAFN07122023000132011024ID1107557249