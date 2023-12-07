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نتائج فرسان الكرة المصرية فى بطولتي أفريقيا قبل انطلاق الجولة الثالثة.. فيديو

12/7/2023 2:42:19 PM
(MENAFN- Youm7)

تنتظر الأندية المصرية انطلاقة مميزة في الجولة الثالثة من بطولتي أفريقيا، حيث حققت تلك الأندية نتائج متباينة فى الجولة الثانية من بطولتى أفريقيا، دورى الأبطال والكونفدرالية، حيث جاءت النتائج انتصاران وتعادل وهزيمة فى حصاد هذه الجولة، كان أفضلها فوز
الزمالك
على سوار الغيني برباعية، بينما كان أسوأها سقوط بيراميدز أمام نواذيبو الموريتاني، فى حين كانت المباراة الأمتع هى فوز فيوتشر على الهلال الليبي، بينما سقط الأهلي بطل أفريقيا فى فخ التعادل الإيجابي أمام يانج أفريكانز.

رباعية الزمالك تسحر الجماهير حقق فريق الزمالك فوزًا مريحًا على حساب سوار الغيني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد، بالجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
تقدم زيزو فى الدقيقة الثامنة بالهدف الأول من رأسية متقنة، وعزز الفارس الأبيض تقدمه الهدف الثاني بطريقة ساحرة لشيكابالا في الدقيقة 30 من زمن اللقاء، وفي الدقيقة 51 أرسل زيزو الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها نبيل عماد برأسية من على القائم الأول ليقابلها الجزيري برأسية من على القائم الثاني لتمر الكرة داخل الشباك، وبحلول الدقيقة 77 سيد عبد الله أرسل تمريرة بينية للاعب إبراهيما نداي انفرد على أثرها بالحارس وسدد الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.
بهذه النتيجة يتصدر الزمالك مجموعة التي تضم ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، وأبو سليم الليبي، برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات، والفوز على سوار الغيني برباعية فى الجولة الثانية.

الأهلي يعود من تنزانيا بنقطة اكتفى فريق الأهلي بالتعادل الإيجابي مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق، فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضى باستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، فى الجولة الثانية لدور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا.
تقدم الأهلي في الدقيقة 86 بهدف أحرزه بيرسي تاو برأسه، قبل أن يتعادل يانج أفريكانز فى الدقيقة 91. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 4 فى صدارة المجموعة، ويحصل يانج أفريكانز على أول نقطة.

فيوتشر يحقق الريمونتادا
 حقق فريق موردن فيوتشر فوزًا قاتلاً على الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف وحيد، فى اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية،بملعب ستاد شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.
جاء الهدف الأول للفريق الليبي فى الدقيقة الثالثة عن طريق عبد القادر غراب أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها جعفر إدريس بتسديدة من على القائم الثاني مرت لداخل الشباك، وفى الدقيقة 65 هشام عادل أرسل تمريرة من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء أخطأ الطفاع في التعامل معها لتصل لمروان محسن الذي سدد الكرة على يسار الحارس لداخل الشباك، وفى الوقت المحتسب بدل من الضائع، استلم غنام محمد الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ومررها بشكل رائع للاعب دراميه أمام المرمى الذي سدد الكرة على يمين الحارس.






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