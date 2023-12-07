قطر تدين بأشد العبارات سماح الاحتلال بمظاهرة لمتطرفين في القدس المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 7 - 12 (كونا) -- دانت قطر اليوم الخميس بأشد العبارات سماح الاحتلال الإسرائيلي بمظاهرة لمتطرفين في القدس المحتلة تحت شعار فرض السيطرة على مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك واعتبرتها استفزازا خطرا للمشاعر واعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس المحتلة.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان من مساعي الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها مؤكدة أن من شأن هذه الخطوات الاستفزازية زيادة حالة الاحتقان وتوسيع دائرة العنف في المنطقة.
وشددت في هذا السياق على ضرورة احترام الاحتلال الإسرائيلي الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ووقف كل الخطوات التي تستهدف تغيير هذا الوضع وأهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية المقدسات.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحرك عاجل لإلزام الكيان الإسرائيلي المحتل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف تعدياتها على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية. (النهاية)
س س س / م ع ع
MENAFN07122023000071011013ID1107557248
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