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قطر تدين بأشد العبارات سماح الاحتلال بمظاهرة لمتطرفين في القدس المحتلة

12/7/2023 2:42:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 7 - 12 (كونا) -- دانت قطر اليوم الخميس بأشد العبارات سماح الاحتلال الإسرائيلي بمظاهرة لمتطرفين في القدس المحتلة تحت شعار فرض السيطرة على مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك واعتبرتها استفزازا خطرا للمشاعر واعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس المحتلة.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان من مساعي الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها مؤكدة أن من شأن هذه الخطوات الاستفزازية زيادة حالة الاحتقان وتوسيع دائرة العنف في المنطقة.
وشددت في هذا السياق على ضرورة احترام الاحتلال الإسرائيلي الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ووقف كل الخطوات التي تستهدف تغيير هذا الوضع وأهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية المقدسات.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحرك عاجل لإلزام الكيان الإسرائيلي المحتل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف تعدياتها على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية. (النهاية)

س س س / م ع ع




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