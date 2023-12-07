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الولايات المتحدة تقدم 10 ملايين دولار مساهمة إضافية لصندوق الأمم المتحدة للطوارئ

12/7/2023 2:42:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 12 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الخميس عن مساهمة إضافية تبلغ حوالي 10 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ.
وذكرت الوكالة الأمريكية في بيان أن "هذه المساهمة ستدعم تقديم المساعدة المنقذة للحياة في جميع أنحاء العالم وتساعد في الوصول إلى بعض الفئات السكانية الأكثر ضعفا التي يصعب الوصول إليها".
وأكد البيان أهمية "الدور الحاسم" الذي يلعبه الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في الاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفا في العالم حيث خصص في عام 2023 مبلغ 643 مليون دولار لمساعدة وكالات الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدة المنقذة للحياة لعشرات الملايين من الأشخاص في 40 دولة حتى الآن.
وأشار إلى أن الصندوق الدولي استجاب في هذا العام للأزمات الناجمة عن الصراعات والمخاطر الطبيعية في بنغلاديش وبوركينا فاسو والسودان وهايتي وسوريا إضافة إلى بلدان أخرى.
وقال إن هذا الصندوق يوفر الدعم المطلوب من خلال توجيه المساعدات بصورة عاجلة للبلدان التي تعاني من نقص التمويل في أعقاب الكوارث لافتا إلى أنه قدم في سبتمبر الماضي 125 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية العاجلة في 14 دولة بما في ذلك موزمبيق وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وذكر البيان أن "الاحتياجات الإنسانية العالمية آخذة في الارتفاع وسط استمرار الصراعات وحالة الطوارئ المناخية المتصاعدة وتصل إلى مستويات قياسية عاما بعد عام" مما يؤكد على أهمية دعم صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ. (النهاية)

ا م م / م ع ع




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