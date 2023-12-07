الولايات المتحدة تقدم 10 ملايين دولار مساهمة إضافية لصندوق الأمم المتحدة للطوارئ

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 12 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الخميس عن مساهمة إضافية تبلغ حوالي 10 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ.
وذكرت الوكالة الأمريكية في بيان أن "هذه المساهمة ستدعم تقديم المساعدة المنقذة للحياة في جميع أنحاء العالم وتساعد في الوصول إلى بعض الفئات السكانية الأكثر ضعفا التي يصعب الوصول إليها".
وأكد البيان أهمية "الدور الحاسم" الذي يلعبه الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في الاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفا في العالم حيث خصص في عام 2023 مبلغ 643 مليون دولار لمساعدة وكالات الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدة المنقذة للحياة لعشرات الملايين من الأشخاص في 40 دولة حتى الآن.
وأشار إلى أن الصندوق الدولي استجاب في هذا العام للأزمات الناجمة عن الصراعات والمخاطر الطبيعية في بنغلاديش وبوركينا فاسو والسودان وهايتي وسوريا إضافة إلى بلدان أخرى.
وقال إن هذا الصندوق يوفر الدعم المطلوب من خلال توجيه المساعدات بصورة عاجلة للبلدان التي تعاني من نقص التمويل في أعقاب الكوارث لافتا إلى أنه قدم في سبتمبر الماضي 125 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية العاجلة في 14 دولة بما في ذلك موزمبيق وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وذكر البيان أن "الاحتياجات الإنسانية العالمية آخذة في الارتفاع وسط استمرار الصراعات وحالة الطوارئ المناخية المتصاعدة وتصل إلى مستويات قياسية عاما بعد عام" مما يؤكد على أهمية دعم صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ. (النهاية)
ا م م / م ع ع
MENAFN07122023000071011013ID1107557247
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