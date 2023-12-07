المخرج الكويتي البسام يشارك في الدورة الـ24 لمهرجان قرطاج المسرحي في تونس بمسرحية (صمت)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 12 (كونا) -- يشارك المخرج الكويتي سليمان البسام في فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان قرطاج المسرحي في تونس بمسرحية (صمت) التي تتحدث عن كارثة انفجار مرفأ بيروت بنص مزج بين أنماط موسيقية وأصوات عربية نجحت في إظهار عنف الحدث.
وقال البسام في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إنه يشارك بعمله ضمن عروض المسابقة الرسمية لفعاليات الدورة المسرحية المقامة ما بين 2 و 10 ديسمبر الجاري ممثلا عن البلاد لافتا إلى أنه "مرشح لحصد جوائز باسم دولة الكويت".
وأوضح أن العمل الذي يأتي من تأليفه وإخراجه تؤديه الفنانة الفرنسية السورية حلا عمران بمرافقة موسيقية حية لـ(الثنائي التنين) علي حوت وعبد قبيسي.
ورأى البسام أن عرض (صمت) "يشكل حلقة جديدة من حلقات البحث عن التوليفات العربية - العربية لبناء لغة مسرحية معاصرة متجددة كما يمثل استعارة لشخصية المفكر والفنان والإنسان الذي يختار الصمت المطلق كشكل مطلق للتعبير".
وقد اختار انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 كخلفية لعمله ليتناول التداعيات الكارثية لما جرى وكل نتائج تهميش الإنسان والمجتمع والبيئة.
وأضاف أن "النص ولد كتساؤلات موجهة للذات حول ما هية وجدوى مشروع المسرح السياسي الملتزم بمواجهة كل هذا التدمير المدروس للأدوات والتفكيك الممنهج للمعاني والهجوم على اللغة كأداة لوصف الواقع الذي نعيش" مبينا أنه "يمثل مرحلة جديدة لمشروع بحثي في التكثيف على صعيد اللغة والاقتصاد بالأدوات المسرحية التي تؤدي إلى تركيز البعد الشعري في مكونات العرض المسرحي".
واستطرد قائلا إنه "بمواجهة العنف المتصاعد والتضليل الإعلامي غير المسبوق نسأل أنفسنا عن الأشكال المحتملة للمقاومة الفنية وما هو تعريف فعل المقاومة الفنية اليوم؟ وإن تخلينا عن أدواتنا التقليدية المعهودة (الحدث- السرد الشخصيات وتخيلنا - تحديدا - الفعل المبني على الصمت المطلق كأداة للمقاومة.. ماذا سنكتشف؟".
وعن المحطات المقبلة للعمل الذي "لاقى دود فعل وأصداء إيجابية ومشرفة" يقول البسام إنه "سيتم تقديمه في الدورة المقبلة لمهرجان المسرح العربي الذي تقيمه الهيئة العربية للمسرح في العاصمة العراقية بغداد خلال شهر يناير المقبل وندرس تقديمه في دولة الكويت خلال شهر فبراير وكذلك في العاصمة اللبنانية بيروت وربما في العاصمة المصرية القاهرة".
وقد أقام البسام البروفات التأسيسية للعمل في دولة الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي وقدم في ختامها عرضا خاصا يوم الخميس الماضي في مركز اليرموك الثقافي قبل أن يتوجه وفريقه إلى تونس لتقديم العمل ضمن فعاليات المسابقة الرسمية لمهرجان قرطاج المسرحية.
ومر العمل بمراحل مختلفة إذ أقيمت ورشته الأولى في سويسرا خلال شهر أكتوبر 2022 تبعتها ورشة نص في العاصمة التونسية بالتعاون مع المسرح الوطني التونسي خلال شهر مارس 2023 على هامش مهرجان (تونس مسارح العالم) ثم تم تقديم بروفة مفتوحة للعمل في 22 يوليو 2023 على خشبة مسرح فيلترينيلي بمدينة ميلانو الإيطالية وذلك ضمن مهرجان الصيف للمسرح والرقص (مرحبا بكم في سقطرى) بنسخته الرابعة . ويتم تقديم العرض المسرحي (صمت) الذي تبلغ مدته ساعة واحدة باللغة العربية مع ترجمة فورية للإنكليزية.
ويضم فريق العمل السينوغراف الفرنسي ذائع الصيت إيريك سواييه ومهندسة الصوت الفرنسية ماتيلد داهوسي ومدير الإضاءة سعد سمير ووفاء الفراحين في الترجمة الفورية وإدارة الفرقة واستشارة الأزيا أميرة بهبهاني وتنسيق الإنتاج محمد جواد ومدير الإنتاج أسامة الجامعي. (النهاية) م ص ع
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