Friday, 08 December 2023 01:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المخرج الكويتي البسام يشارك في الدورة الـ24 لمهرجان قرطاج المسرحي في تونس بمسرحية (صمت)

12/7/2023 2:42:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 12 (كونا) -- يشارك المخرج الكويتي سليمان البسام في فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان قرطاج المسرحي في تونس بمسرحية (صمت) التي تتحدث عن كارثة انفجار مرفأ بيروت بنص مزج بين أنماط موسيقية وأصوات عربية نجحت في إظهار عنف الحدث.
وقال البسام في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إنه يشارك بعمله ضمن عروض المسابقة الرسمية لفعاليات الدورة المسرحية المقامة ما بين 2 و 10 ديسمبر الجاري ممثلا عن البلاد لافتا إلى أنه "مرشح لحصد جوائز باسم دولة الكويت".
وأوضح أن العمل الذي يأتي من تأليفه وإخراجه تؤديه الفنانة الفرنسية السورية حلا عمران بمرافقة موسيقية حية لـ(الثنائي التنين) علي حوت وعبد قبيسي.
ورأى البسام أن عرض (صمت) "يشكل حلقة جديدة من حلقات البحث عن التوليفات العربية - العربية لبناء لغة مسرحية معاصرة متجددة كما يمثل استعارة لشخصية المفكر والفنان والإنسان الذي يختار الصمت المطلق كشكل مطلق للتعبير".
وقد اختار انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 كخلفية لعمله ليتناول التداعيات الكارثية لما جرى وكل نتائج تهميش الإنسان والمجتمع والبيئة.
وأضاف أن "النص ولد كتساؤلات موجهة للذات حول ما هية وجدوى مشروع المسرح السياسي الملتزم بمواجهة كل هذا التدمير المدروس للأدوات والتفكيك الممنهج للمعاني والهجوم على اللغة كأداة لوصف الواقع الذي نعيش" مبينا أنه "يمثل مرحلة جديدة لمشروع بحثي في التكثيف على صعيد اللغة والاقتصاد بالأدوات المسرحية التي تؤدي إلى تركيز البعد الشعري في مكونات العرض المسرحي".
واستطرد قائلا إنه "بمواجهة العنف المتصاعد والتضليل الإعلامي غير المسبوق نسأل أنفسنا عن الأشكال المحتملة للمقاومة الفنية وما هو تعريف فعل المقاومة الفنية اليوم؟ وإن تخلينا عن أدواتنا التقليدية المعهودة (الحدث- السرد الشخصيات وتخيلنا - تحديدا - الفعل المبني على الصمت المطلق كأداة للمقاومة.. ماذا سنكتشف؟".
وعن المحطات المقبلة للعمل الذي "لاقى دود فعل وأصداء إيجابية ومشرفة" يقول البسام إنه "سيتم تقديمه في الدورة المقبلة لمهرجان المسرح العربي الذي تقيمه الهيئة العربية للمسرح في العاصمة العراقية بغداد خلال شهر يناير المقبل وندرس تقديمه في دولة الكويت خلال شهر فبراير وكذلك في العاصمة اللبنانية بيروت وربما في العاصمة المصرية القاهرة".
وقد أقام البسام البروفات التأسيسية للعمل في دولة الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي وقدم في ختامها عرضا خاصا يوم الخميس الماضي في مركز اليرموك الثقافي قبل أن يتوجه وفريقه إلى تونس لتقديم العمل ضمن فعاليات المسابقة الرسمية لمهرجان قرطاج المسرحية.
ومر العمل بمراحل مختلفة إذ أقيمت ورشته الأولى في سويسرا خلال شهر أكتوبر 2022 تبعتها ورشة نص في العاصمة التونسية بالتعاون مع المسرح الوطني التونسي خلال شهر مارس 2023 على هامش مهرجان (تونس مسارح العالم) ثم تم تقديم بروفة مفتوحة للعمل في 22 يوليو 2023 على خشبة مسرح فيلترينيلي بمدينة ميلانو الإيطالية وذلك ضمن مهرجان الصيف للمسرح والرقص (مرحبا بكم في سقطرى) بنسخته الرابعة . ويتم تقديم العرض المسرحي (صمت) الذي تبلغ مدته ساعة واحدة باللغة العربية مع ترجمة فورية للإنكليزية.
ويضم فريق العمل السينوغراف الفرنسي ذائع الصيت إيريك سواييه ومهندسة الصوت الفرنسية ماتيلد داهوسي ومدير الإضاءة سعد سمير ووفاء الفراحين في الترجمة الفورية وإدارة الفرقة واستشارة الأزيا أميرة بهبهاني وتنسيق الإنتاج محمد جواد ومدير الإنتاج أسامة الجامعي. (النهاية) م ص ع

MENAFN07122023000071011013ID1107557246

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث