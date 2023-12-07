(ضمك) يفوز على (الاتحاد) ضمن الجولة ال16 للدوري السعودي لكرة القدم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 7 - 12 (كونا) -- فاز فريق (ضمك) على ضيفه (الاتحاد) بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة ال16 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وافتتح (ضمك) أهداف اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب (مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز) في مدينة (أبها) عن طريق لاعبه الكاميروني جورج نكودو في الدقيقة ال12 في حين أدرك (الاتحاد) التعادل بضربة جزاء سجلها لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدلله في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
وقبل نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع سجل لاعب (ضمك) نكودو هدف التقدم من جديد لفريقه وهدفه الثاني فيما عزز (ضمك) تقدمه عن طريق لاعبه المصري طارق حامد بهدف ثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من شوط المباراة الثاني.
وبهذا الفوز يرفع (ضمك) رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز السادس مؤقتا فيما بقي رصيد (الاتحاد) عند 28 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.
وفي مباريات أخرى من الجولة نفسها فاز فريق (الحزم) على ضيفه فريق (الفتح) بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي (الحزم) في مدينة (الرس).
وضمن منافسات الجولة ذاتها يلعب الليلة نادي (الشباب) مع نظيره (الاتفاق) على ملعب نادي (الشباب) في مدينة (الرياض). (النهاية)
ف ن / م ع ع
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