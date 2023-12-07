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(ضمك) يفوز على (الاتحاد) ضمن الجولة ال16 للدوري السعودي لكرة القدم

12/7/2023 2:42:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 7 - 12 (كونا) -- فاز فريق (ضمك) على ضيفه (الاتحاد) بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة ال16 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وافتتح (ضمك) أهداف اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب (مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز) في مدينة (أبها) عن طريق لاعبه الكاميروني جورج نكودو في الدقيقة ال12 في حين أدرك (الاتحاد) التعادل بضربة جزاء سجلها لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدلله في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
وقبل نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع سجل لاعب (ضمك) نكودو هدف التقدم من جديد لفريقه وهدفه الثاني فيما عزز (ضمك) تقدمه عن طريق لاعبه المصري طارق حامد بهدف ثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من شوط المباراة الثاني.
وبهذا الفوز يرفع (ضمك) رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز السادس مؤقتا فيما بقي رصيد (الاتحاد) عند 28 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.
وفي مباريات أخرى من الجولة نفسها فاز فريق (الحزم) على ضيفه فريق (الفتح) بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي (الحزم) في مدينة (الرس).
وضمن منافسات الجولة ذاتها يلعب الليلة نادي (الشباب) مع نظيره (الاتفاق) على ملعب نادي (الشباب) في مدينة (الرياض). (النهاية)

ف ن / م ع ع




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