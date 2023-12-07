سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من ولي عهد المملكة العربية السعودية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 12 (كونا) -- تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة مساء اليوم اطمأن خلاله على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا سموه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.
وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المشاعر الأخوية الصادقة ومثمنا هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه لأخيه صاحب السمو الملكي موفور الصحة ودوام العافية ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق كل رفعة وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. (النهاية)
م ص ع
MENAFN07122023000071011013ID1107557244
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