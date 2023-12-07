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سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من ولي عهد المملكة العربية السعودية

12/7/2023 2:42:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 12 (كونا) -- تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة مساء اليوم اطمأن خلاله على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا سموه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.
وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المشاعر الأخوية الصادقة ومثمنا هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه لأخيه صاحب السمو الملكي موفور الصحة ودوام العافية ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق كل رفعة وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. (النهاية)

م ص ع


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