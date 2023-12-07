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(الوكالة الوطنية للإعلام): مقتل 3 من المقاومة.. وإصابة أشخاص آخرين في قصف للاحتلال جنوبي لبنان

12/7/2023 2:42:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 7 - 12 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية إن ثلاثة عناصر من "المقاومة" قتلوا خلال "مواجهات" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حين أصيب عدد من الأشخاص بينهم طلاب من جراء قصف جيش الاحتلال بلدات وأراضي جنوبي لبنان.
ونقلت الوكالة بيانا أصدرته "المقاومة" في لبنان أعلنت فيه مقتل ثلاثة من عناصرها خلال "المواجهات" مع جيش الاحتلال في حين ذكرت "المقاومة" في بيان آخر أن عناصرها استهدفوا مواقع (معيان باروخ) و(المرج) و(حرج راميم) و(بياض بليدا) "بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".
وأضاف بيان "المقاومة" أنها استهدفت كذلك تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط (ثكنة ميتات) وفي (جل العلام) و(خلة وردة) و(حرج شتولا) "بالأسلحة المناسبة" وأوقعت فيها "إصابات مؤكدة".
وأشارت (الوكالة الوطنية للإعلام) إلى أن طائرات جيش الاحتلال أغارت على بلدة (عيتا الشعب) و(وادي السلوقي) وبلدة (كونين) الجنوبية ما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب في معهد بلدة (كونين) بجروح طفيفة.
وأضافت الوكالة أن شخصا أصيب بقذائف مدفعية جيش الاحتلال التي استهدفت (تلة حمامص) كما استهدفت قذائف الاحتلال أطراف بلدات (الضهيرة) و(طيرحرفا و(شيحين) و(الجبين) و(مجدل سلم) و(الضهيرة) و(علما الشعب) و(رامية) و(ديرميماس) و(الناقورة).
وتتواصل المواجهات العسكرية بين "المقاومة" وجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي لبنان يوميا منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) من قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / م ع ع




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