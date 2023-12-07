(الوكالة الوطنية للإعلام): مقتل 3 من المقاومة.. وإصابة أشخاص آخرين في قصف للاحتلال جنوبي لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 7 - 12 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية إن ثلاثة عناصر من "المقاومة" قتلوا خلال "مواجهات" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حين أصيب عدد من الأشخاص بينهم طلاب من جراء قصف جيش الاحتلال بلدات وأراضي جنوبي لبنان.
ونقلت الوكالة بيانا أصدرته "المقاومة" في لبنان أعلنت فيه مقتل ثلاثة من عناصرها خلال "المواجهات" مع جيش الاحتلال في حين ذكرت "المقاومة" في بيان آخر أن عناصرها استهدفوا مواقع (معيان باروخ) و(المرج) و(حرج راميم) و(بياض بليدا) "بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".
وأضاف بيان "المقاومة" أنها استهدفت كذلك تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط (ثكنة ميتات) وفي (جل العلام) و(خلة وردة) و(حرج شتولا) "بالأسلحة المناسبة" وأوقعت فيها "إصابات مؤكدة".
وأشارت (الوكالة الوطنية للإعلام) إلى أن طائرات جيش الاحتلال أغارت على بلدة (عيتا الشعب) و(وادي السلوقي) وبلدة (كونين) الجنوبية ما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب في معهد بلدة (كونين) بجروح طفيفة.
وأضافت الوكالة أن شخصا أصيب بقذائف مدفعية جيش الاحتلال التي استهدفت (تلة حمامص) كما استهدفت قذائف الاحتلال أطراف بلدات (الضهيرة) و(طيرحرفا و(شيحين) و(الجبين) و(مجدل سلم) و(الضهيرة) و(علما الشعب) و(رامية) و(ديرميماس) و(الناقورة).
وتتواصل المواجهات العسكرية بين "المقاومة" وجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي لبنان يوميا منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) من قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
ك ب ش / م ع ع
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