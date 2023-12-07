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البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 173ر35 مليار دولار

12/7/2023 2:42:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 12 (كونا) -- أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 173ر35 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 102ر35 مليار دولار في نهاية أكتوبر السابق عليه بارتفاع قدره 71 مليون دولار.
وذكر البنك المركزي المصري في بيان له أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم شهدت خلال السنة المالية 2022- 2023 تحسنا ملحوظا في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل بلغ 5ر71 في المئة ليقتصر على نحو 7ر4 مليار دولار.
وأشار الى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفقا للداخل بلغ نحو 9ر8 مليار دولار لتسفر عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 4ر882 مليون دولار.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن في أكتوبر الماضي عن ارتفاع احتياطياته النقدية من العملات الأجنبية بنهاية سبتمبر السابق عليه الى 970ر34 مليار دولار محققا زيادة بلغت 42 مليون دولار.
وتتكون الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري من الذهب المودع في خزائنه إضافة الى غطاء نقدي لسلة من العملات الدولية هي الدولار الامريكي واليورو الأوروبي والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني بنسبة توزع حيازات مصر منها على اساس أسعار صرف تلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية.
ويساهم في دعم الاحتياطي النقدي للبنك مصادر أخرى للعملات الأجنبية مثل تحويلات المصريين في الخارج وعائدات قناة السويس.
ويعمل البنك المركزي المصري من خلال احتياطاته من النقد الأجنبي على توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية وتأثر قطاعات السياحة والصادرات والاستثمار بسبب الاضطرابات . (النهاية)

م م / ه س ص



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