البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 173ر35 مليار دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 12 (كونا) -- أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 173ر35 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 102ر35 مليار دولار في نهاية أكتوبر السابق عليه بارتفاع قدره 71 مليون دولار.
وذكر البنك المركزي المصري في بيان له أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم شهدت خلال السنة المالية 2022- 2023 تحسنا ملحوظا في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل بلغ 5ر71 في المئة ليقتصر على نحو 7ر4 مليار دولار.
وأشار الى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفقا للداخل بلغ نحو 9ر8 مليار دولار لتسفر عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 4ر882 مليون دولار.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن في أكتوبر الماضي عن ارتفاع احتياطياته النقدية من العملات الأجنبية بنهاية سبتمبر السابق عليه الى 970ر34 مليار دولار محققا زيادة بلغت 42 مليون دولار.
وتتكون الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري من الذهب المودع في خزائنه إضافة الى غطاء نقدي لسلة من العملات الدولية هي الدولار الامريكي واليورو الأوروبي والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني بنسبة توزع حيازات مصر منها على اساس أسعار صرف تلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية.
ويساهم في دعم الاحتياطي النقدي للبنك مصادر أخرى للعملات الأجنبية مثل تحويلات المصريين في الخارج وعائدات قناة السويس.
ويعمل البنك المركزي المصري من خلال احتياطاته من النقد الأجنبي على توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية وتأثر قطاعات السياحة والصادرات والاستثمار بسبب الاضطرابات . (النهاية)
م م / ه س ص
MENAFN07122023000071011013ID1107557242
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