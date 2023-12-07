اليمن: جمعية العون المباشر الكويتية تفتتح مشروع حفر 10 آبار مياه في عدن بتكلفة 5ر1 مليون دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 7 - 12 (كونا) -- افتتحت جمعية العون المباشر الكويتية عبر مكتبها في اليمن اليوم الخميس مشروع حفر 10 آبار مياه ارتوازية مع وحدات الضخ بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5ر1 مليون دولار لتلبية احتياجات نحو 345 ألف شخص في مدينة عدن اليمنية.
وثمن وكيل محافظة عدن غسان الزامكي في تصريح صحفي خلال حفل التدشين دعم دولة الكويت للبنية التحتية بمختلف المجالات وجهود جمعية العون المباشر ومساهماتها في تمويل وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تخدم مئات آلاف المواطنين في مدينة عدن.
وأوضح أن هذا المشروع يسهم في تعزيز قدرات مؤسسة المياه في تغطية وسد الاحتياج وتحقيق الاستقرار التمويني للمياه في عدن.
من جانبه أوضح نائب المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بلال الشعبي أن المشروع سيسهم في تحسين وضع المياه المنتجة في حقول (بئر أحمد) وذلك عبر استبدال عدد من الآبار القديمة المنتهية وإضافة آبار جديدة بمواصفات حديثة.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيضمن استمرارية حقل المياه في العمل لفترة أطول وتغطية احتياجات المياه لمديريات محافظة عدن.
بدوره قال ممثل جمعية العون المباشر محمد عبد العزيز إن تدشين حفر 10 آبار ارتوازية في (بئر أحمد) بمحافظة عدن بتكلفة مليون ونصف المليون دولار أمريكي يأتي ضمن مشاريع الجمعية التنموية لتغطية احتياجات مدينة عدن من مياه الشرب.
وأضاف إن (العون المباشر) تهدف من هذا المشروع بشكل أساسي لتوفير مصدر مياه مستدام ومؤمن لمدينة عدن لتحسين إمدادات المياه الحالية ويضمن تزويد المدينة بكميات كافية من المياه لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والقطاعات الاقتصادية المختلفة. (النهاية) س ن ص / ه س ص
MENAFN07122023000071011013ID1107557241
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.