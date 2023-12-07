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اليمن: جمعية العون المباشر الكويتية تفتتح مشروع حفر 10 آبار مياه في عدن بتكلفة 5ر1 مليون دولار

12/7/2023 2:42:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 7 - 12 (كونا) -- افتتحت جمعية العون المباشر الكويتية عبر مكتبها في اليمن اليوم الخميس مشروع حفر 10 آبار مياه ارتوازية مع وحدات الضخ بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5ر1 مليون دولار لتلبية احتياجات نحو 345 ألف شخص في مدينة عدن اليمنية.
وثمن وكيل محافظة عدن غسان الزامكي في تصريح صحفي خلال حفل التدشين دعم دولة الكويت للبنية التحتية بمختلف المجالات وجهود جمعية العون المباشر ومساهماتها في تمويل وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تخدم مئات آلاف المواطنين في مدينة عدن.
وأوضح أن هذا المشروع يسهم في تعزيز قدرات مؤسسة المياه في تغطية وسد الاحتياج وتحقيق الاستقرار التمويني للمياه في عدن.
من جانبه أوضح نائب المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بلال الشعبي أن المشروع سيسهم في تحسين وضع المياه المنتجة في حقول (بئر أحمد) وذلك عبر استبدال عدد من الآبار القديمة المنتهية وإضافة آبار جديدة بمواصفات حديثة.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيضمن استمرارية حقل المياه في العمل لفترة أطول وتغطية احتياجات المياه لمديريات محافظة عدن.
بدوره قال ممثل جمعية العون المباشر محمد عبد العزيز إن تدشين حفر 10 آبار ارتوازية في (بئر أحمد) بمحافظة عدن بتكلفة مليون ونصف المليون دولار أمريكي يأتي ضمن مشاريع الجمعية التنموية لتغطية احتياجات مدينة عدن من مياه الشرب.
وأضاف إن (العون المباشر) تهدف من هذا المشروع بشكل أساسي لتوفير مصدر مياه مستدام ومؤمن لمدينة عدن لتحسين إمدادات المياه الحالية ويضمن تزويد المدينة بكميات كافية من المياه لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والقطاعات الاقتصادية المختلفة. (النهاية) س ن ص / ه س ص

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