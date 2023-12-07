وزيرا الدفاع السعودي والأمريكي يبحثان هاتفيا الأوضاع الراهنة إقليميا ودوليا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 12 (كونا) -- بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اليوم الخميس مع نظيره الأمريكي لويد أوستن الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير خالد بن سلمان من أوستن.
وأوضح البيان أن الجانبين بحثا الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي والجهود المبذولة تجاهها و استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي. (النهاية)
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