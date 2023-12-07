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وزيرا الدفاع السعودي والأمريكي يبحثان هاتفيا الأوضاع الراهنة إقليميا ودوليا

12/7/2023 2:42:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 12 (كونا) -- بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اليوم الخميس مع نظيره الأمريكي لويد أوستن الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير خالد بن سلمان من أوستن.
وأوضح البيان أن الجانبين بحثا الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي والجهود المبذولة تجاهها و استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي. (النهاية)
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