الأمين العام للأمم المتحدة يحدد ثلاث أولويات للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 7 - 12 (كونا) -- حدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس ثلاث أولويات للعمل من أجل التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود محذرا من أنها تشكل "تهديدا كبيرا" للسلم والأمن والتنمية المستدامة.
وقال غوتيريش في كلمته أمام جلسة نقاش مفتوحة لمجلس الأمن الدولي إن الجريمة المنظمة تعمل في كل مكان وأنشطتها تتخذ أشكالا عديدة مشيرا إلى تداعياتها التي تتمثل في ضعف الحكم والفساد والخروج على القانون والعنف والموت والدمار.
وتحدث عن الأشكال العديدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية بما فيها التدفقات المالية غير المشروعة حيث وصفها بأنها "ليست أرقاما مجردة بل تساوي المليارات من فرص التنمية الضائعة وضياع سبل العيش وتفاقم الفقر".
وتحدث عن الاتجار بالبشر الذي لا يزال مستمرا في ظل الإفلات من العقاب موضحا أن الأمر يزداد سوءا وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات اللاتي يشكلن أغلبية الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم والذين تم تحديدهم على مستوى العالم.
ونبه غوتيريش كذلك إلى أن الاتجار بالمخدرات "وهو العمل الأكثر ربحا بالنسبة لجماعات الجريمة المنظمة حيث بلغ مستويات غير مسبوقة فضلا عن تزايد التجارة غير المشروعة للأسلحة النارية والتي تؤجج الصراعات وتقتل وتشوه الملايين من البشر".
وذكر أن "الجريمة هي محفز للصراع وعندما يحتدم الصراع تزدهر الجريمة" مشيرا إلى أن الصراع يقوض سلطة وفعالية مؤسسات الدولة ويؤدي إلى زعزعة سيادة القانون واستقرار هياكل إنفاذ القانون.
وفي وجه تحديات الجريمة المنظمة العابرة للحدود دعا الأمين العام إلى "تعزيز التعاون" كأولوية أولى مؤكدا أن التعاون متعدد الأطراف هو "السبيل الوحيد الجدير بالثقة لاستهداف الديناميكيات الإجرامية التي تغذي العنف وتطيل أمد دورات الصراع".
وأشار غوتيريش إلى ثاني أولويات العمل وهي "تعزيز سيادة القانون" مشددا على أنها "أمر أساسي لجهودنا الرامية إلى إيجاد حلول سلمية للصراعات والتصدي للتهديدات متعددة الأوجه التي تشكلها الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية".
أما ثالث أولويات العمل التي ذكرها الأمين العام فهي "تعزيز الوقاية وتدعيم الإدماج" موضحا أن ذلك يعني مضاعفة الجهود لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وختم الأمين العام كلمته بالدعوة إلى الالتزام بخلق عالم أكثر سلاما واستقرارا "لا مكان فيه للجريمة المنظمة" فيما حث على تحقيق توازن أفضل بين الاستجابات الوقائية والأمنية. (النهاية)
ع س ت / س ع م
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