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الأمين العام للأمم المتحدة يحدد ثلاث أولويات للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود

12/7/2023 2:42:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 7 - 12 (كونا) -- حدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس ثلاث أولويات للعمل من أجل التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود محذرا من أنها تشكل "تهديدا كبيرا" للسلم والأمن والتنمية المستدامة.
وقال غوتيريش في كلمته أمام جلسة نقاش مفتوحة لمجلس الأمن الدولي إن الجريمة المنظمة تعمل في كل مكان وأنشطتها تتخذ أشكالا عديدة مشيرا إلى تداعياتها التي تتمثل في ضعف الحكم والفساد والخروج على القانون والعنف والموت والدمار.
وتحدث عن الأشكال العديدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية بما فيها التدفقات المالية غير المشروعة حيث وصفها بأنها "ليست أرقاما مجردة بل تساوي المليارات من فرص التنمية الضائعة وضياع سبل العيش وتفاقم الفقر".
وتحدث عن الاتجار بالبشر الذي لا يزال مستمرا في ظل الإفلات من العقاب موضحا أن الأمر يزداد سوءا وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات اللاتي يشكلن أغلبية الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم والذين تم تحديدهم على مستوى العالم.
ونبه غوتيريش كذلك إلى أن الاتجار بالمخدرات "وهو العمل الأكثر ربحا بالنسبة لجماعات الجريمة المنظمة حيث بلغ مستويات غير مسبوقة فضلا عن تزايد التجارة غير المشروعة للأسلحة النارية والتي تؤجج الصراعات وتقتل وتشوه الملايين من البشر".
وذكر أن "الجريمة هي محفز للصراع وعندما يحتدم الصراع تزدهر الجريمة" مشيرا إلى أن الصراع يقوض سلطة وفعالية مؤسسات الدولة ويؤدي إلى زعزعة سيادة القانون واستقرار هياكل إنفاذ القانون.
وفي وجه تحديات الجريمة المنظمة العابرة للحدود دعا الأمين العام إلى "تعزيز التعاون" كأولوية أولى مؤكدا أن التعاون متعدد الأطراف هو "السبيل الوحيد الجدير بالثقة لاستهداف الديناميكيات الإجرامية التي تغذي العنف وتطيل أمد دورات الصراع".
وأشار غوتيريش إلى ثاني أولويات العمل وهي "تعزيز سيادة القانون" مشددا على أنها "أمر أساسي لجهودنا الرامية إلى إيجاد حلول سلمية للصراعات والتصدي للتهديدات متعددة الأوجه التي تشكلها الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية".
أما ثالث أولويات العمل التي ذكرها الأمين العام فهي "تعزيز الوقاية وتدعيم الإدماج" موضحا أن ذلك يعني مضاعفة الجهود لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وختم الأمين العام كلمته بالدعوة إلى الالتزام بخلق عالم أكثر سلاما واستقرارا "لا مكان فيه للجريمة المنظمة" فيما حث على تحقيق توازن أفضل بين الاستجابات الوقائية والأمنية. (النهاية)

ع س ت / س ع م




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