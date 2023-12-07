الوطني لمكافحة الأوبئة يفوز بجائزة عالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- حصل المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية على جائزة الرابطة الدولية لمؤسسات الصحة العامة للإنجاز المميز لعام 2023 على مستوى إقليم آسيا.

ويأتي هذا الإنجاز المشرف للأردن لجهود "مكافحة الأوبئة" في التنسيق بين القطاعات الوطنية ضمن نهج الصحة الواحدة، إذ قدم المركز، ممثلا بجهود كوادره المتراكمة، إيجازاً عن إنجازاته لعام 2023 في مجال الصحة العامة لهذه المسابقة العالمية، وفق بيان صادر اليوم الخميس عن المركز.

وتضم الرابطة الدولية لمؤسسات الصحة العامة، أكثر من 100 مؤسسة صحة عامة من أكثر من 98 دولة على مستوى العالم.

وقالت الرابطة، إن هذه الجائزة مُستحقة للمركز؛ تقديراً للجهود الوطنية الأردنية في التنسيق والتعاون الوطني والدولي في الحد من التهديدات الصحية المتعلقة بانتشار الأوبئة والأمراض وتأثيراتها على صحة السكان.

يذكر، أن الرابطة، التي تضم مؤسسات تعنى بالصحة العامة من مختلف دول العالم، كانت قبلت عضوية المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لديها في تشرين الثاني من العام الماضي.

وتتيح الرابطة للمؤسسات المنضمة لها الفرصة لتبادل المعرفة والبيانات والأدلة، لتوجيه قرارات وسياسات الصحة العامة من أجل تحقيق فرق حقيقي في تقدم الصحة العامة في البلدان، وتسهيل سبل التنسيق والتعاون بين هذه المراكز الأعضاء في الرابطة.

--(بترا)

وز/م ق/ح أ

07/12/2023 22:09:32