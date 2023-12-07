الوطني لمكافحة الأوبئة يفوز بجائزة عالمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الأول (بترا)- حصل المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية على جائزة الرابطة الدولية لمؤسسات الصحة العامة للإنجاز المميز لعام 2023 على مستوى إقليم آسيا.
ويأتي هذا الإنجاز المشرف للأردن لجهود "مكافحة الأوبئة" في التنسيق بين القطاعات الوطنية ضمن نهج الصحة الواحدة، إذ قدم المركز، ممثلا بجهود كوادره المتراكمة، إيجازاً عن إنجازاته لعام 2023 في مجال الصحة العامة لهذه المسابقة العالمية، وفق بيان صادر اليوم الخميس عن المركز.
وتضم الرابطة الدولية لمؤسسات الصحة العامة، أكثر من 100 مؤسسة صحة عامة من أكثر من 98 دولة على مستوى العالم.
وقالت الرابطة، إن هذه الجائزة مُستحقة للمركز؛ تقديراً للجهود الوطنية الأردنية في التنسيق والتعاون الوطني والدولي في الحد من التهديدات الصحية المتعلقة بانتشار الأوبئة والأمراض وتأثيراتها على صحة السكان.
يذكر، أن الرابطة، التي تضم مؤسسات تعنى بالصحة العامة من مختلف دول العالم، كانت قبلت عضوية المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لديها في تشرين الثاني من العام الماضي.
وتتيح الرابطة للمؤسسات المنضمة لها الفرصة لتبادل المعرفة والبيانات والأدلة، لتوجيه قرارات وسياسات الصحة العامة من أجل تحقيق فرق حقيقي في تقدم الصحة العامة في البلدان، وتسهيل سبل التنسيق والتعاون بين هذه المراكز الأعضاء في الرابطة.
--(بترا)
وز/م ق/ح أ
07/12/2023 22:09:32
MENAFN07122023000117011021ID1107557238
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