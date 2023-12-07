الأورومتوسطي يوثق اعتقال الجيش الاسرائيلي لعشرات المدنيين الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 07 كانون الأول (بترا)-وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اعتقال الجيش الإسرائيلي عشرات المدنيين الفلسطينيين بعد التنكيل الشديد بهم وتعريتهم كليا من ملابسهم على إثر حصارهم منذ أيام داخل مركزين للإيواء في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وتلقى المرصد الأورومتوسطي إفادات بشن قيام القوات الإسرائيلية بحملات اعتقال عشوائية وتعسفية بحق النازحين وبينهم أطباء وأكاديميون وصحفيون ومسنون، من داخل مدرستي (خليفة بن زايد) و (حلب الجديدة) وكلاهما تابعتان لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفق ما أورد على موقعه الألكتروني اليوم الخميس.
كما إن القوات الإسرائيلية عمدت إلى حرق عدة منازل في منطقة مشروع بيت لاهيا وشن حملات اعتقال عشوائية بحق من تبقى من السكان فيها بعد الاعتداء عليهم بالضرب.
بموازاة ذلك وثق الأورومتوسطي حالات قنص وقتل مباشر نفذها الجيش الإسرائيلي بحق نازحين في محيط المدرستين المذكورتين واستهداف من يحاول من النازحين الخروج على الرغم من أنهم يرفعون رايات بيضاء.
ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى فتح تحقيق عاجل في انتهاكات الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين، والأمم المتحدة إلى تحمل مسئولياتها في التحرك العاجل لإنقاذ النازحين وتوفير ممر آمن لخروجهم.
--(بترا)
رصد/ي أ/ح أ
07/12/2023 22:08:25
MENAFN07122023000117011021ID1107557237
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