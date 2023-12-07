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الأورومتوسطي يوثق اعتقال الجيش الاسرائيلي لعشرات المدنيين الفلسطينيين

12/7/2023 2:42:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 07 كانون الأول (بترا)-وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اعتقال الجيش الإسرائيلي عشرات المدنيين الفلسطينيين بعد التنكيل الشديد بهم وتعريتهم كليا من ملابسهم على إثر حصارهم منذ أيام داخل مركزين للإيواء في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وتلقى المرصد الأورومتوسطي إفادات بشن قيام القوات الإسرائيلية بحملات اعتقال عشوائية وتعسفية بحق النازحين وبينهم أطباء وأكاديميون وصحفيون ومسنون، من داخل مدرستي (خليفة بن زايد) و (حلب الجديدة) وكلاهما تابعتان لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفق ما أورد على موقعه الألكتروني اليوم الخميس.
كما إن القوات الإسرائيلية عمدت إلى حرق عدة منازل في منطقة مشروع بيت لاهيا وشن حملات اعتقال عشوائية بحق من تبقى من السكان فيها بعد الاعتداء عليهم بالضرب.
بموازاة ذلك وثق الأورومتوسطي حالات قنص وقتل مباشر نفذها الجيش الإسرائيلي بحق نازحين في محيط المدرستين المذكورتين واستهداف من يحاول من النازحين الخروج على الرغم من أنهم يرفعون رايات بيضاء.
ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى فتح تحقيق عاجل في انتهاكات الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين، والأمم المتحدة إلى تحمل مسئولياتها في التحرك العاجل لإنقاذ النازحين وتوفير ممر آمن لخروجهم.
--(بترا)
رصد/ي أ/ح أ
07/12/2023 22:08:25

MENAFN07122023000117011021ID1107557237

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