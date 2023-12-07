قطر: سماح الاحتلال بمظاهرة لمتطرفين في القدس اعتداء صارخ على الوصاية الهاشمية

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 7 كانون الأول (بترا)- دانت قطر بأشد العبارات سماح الاحتلال الإسرائيلي بمظاهرة لمتطرفين في القدس المحتلة تحت شعار فرض السيطرة على القدس والمسجد الأقصى، واعتبرتها استفزازاً خطيراً للمشاعر واعتداءً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس المحتلة.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الخميس، من المساعي الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدة أن من شأن هذه الخطوات الاستفزازية زيادة حالة الاحتقان وتوسيع دائرة العنف في المنطقة.

وشددت على ضرورة احترام الاحتلال الإسرائيلي للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف كل الخطوات التي تستهدف تغيير هذا الوضع، وأهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية المقدسات.

وطالبت الخارجية القطرية المجتمع الدولي بتحرك عاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف تعدياتها على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

--(بترا)

م ق/ح أ

07/12/2023 21:15:50