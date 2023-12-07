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جامعتا العلوم والتكنولوجيا والأنبار العراقية تبحثان مجالات التعاون

12/7/2023 2:41:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 7 كانون الأول (بترا)- بحث نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور أحمد العجلوني، مع وفد من جامعة الأنبار العراقية، يرأسه عميد كلية الزراعة الدكتور ادهام علي عبد، اليوم الخميس أوجه التعاون وسبل تعزيزها في المجالات العلمية والاطلاع على تجربة كلية الزراعة في الجانب الأكاديمي والمعرفي.
وقال العجلوني، بحضور عميد كلية الزراعة في الجامعة الدكتور أنس النابلسي، إن الزيارة تعكس مخرجات التخطيط الاستراتيجي للجامعة المتمثل في التشبيك والشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، مشيراً أن تنظيم مثل هذه الزيارات يأتي في إطار تبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية.
بدوره، أشاد الوفد الضيف بالمستوى العلمي والسمعة الطيبة لجامعة العلوم والتكنولوجيا، ومراكزها المتقدمة في التصنيفات الأكاديمية الدولية، متطلعًا إلى المزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وجال الوفد في مختلف أقسام ومرافق الجامعة، وعلى كلية الزراعة ومرافقها المختلفة.
--(بترا)
ب.و/م ق/ح أ
07/12/2023 21:08:13

MENAFN07122023000117011021ID1107557233

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