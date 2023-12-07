جامعتا العلوم والتكنولوجيا والأنبار العراقية تبحثان مجالات التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 7 كانون الأول (بترا)- بحث نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور أحمد العجلوني، مع وفد من جامعة الأنبار العراقية، يرأسه عميد كلية الزراعة الدكتور ادهام علي عبد، اليوم الخميس أوجه التعاون وسبل تعزيزها في المجالات العلمية والاطلاع على تجربة كلية الزراعة في الجانب الأكاديمي والمعرفي.
وقال العجلوني، بحضور عميد كلية الزراعة في الجامعة الدكتور أنس النابلسي، إن الزيارة تعكس مخرجات التخطيط الاستراتيجي للجامعة المتمثل في التشبيك والشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، مشيراً أن تنظيم مثل هذه الزيارات يأتي في إطار تبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية.
بدوره، أشاد الوفد الضيف بالمستوى العلمي والسمعة الطيبة لجامعة العلوم والتكنولوجيا، ومراكزها المتقدمة في التصنيفات الأكاديمية الدولية، متطلعًا إلى المزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وجال الوفد في مختلف أقسام ومرافق الجامعة، وعلى كلية الزراعة ومرافقها المختلفة.
--(بترا)
ب.و/م ق/ح أ
07/12/2023 21:08:13
MENAFN07122023000117011021ID1107557233
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