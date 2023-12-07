الوحدات يتفوق على معان في دوري المحترفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الاول(بترا) – تفوق فريق الوحدات اليوم الخميس على نظيره معان، في اللقاء الذي جمعهم ضمن الاسبوع التاسع من دوري المحترفين.
وتفوق الوحدات في اللقاء الذي اقيم على ستاد عمان الدولي، بدهف دون رد سجله المحترف "هنري" ليرفع رصيده الى 19 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد معان عند 9 نقاط في المركز الـ7.
وتستكمل مباريات الجولة غدا الجمعة بلقائين يجمع الاول عند الساعة الرابعة مساء شباب الأردن والجليل، فيما يلتقي عند السادسة والنصف الفيصلي وسحاب، كما ويلتقي السلط والاهلي بعد غدٍ السبت الساعة 4 مساء على ان يلتقي الرمثا وشباب العقبة عند الـ6.30 مساء.
--(بترا)
ض ع/ح أ
07/12/2023 21:01:57
MENAFN07122023000117011021ID1107557232
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