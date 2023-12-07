جامعتا جدارا وجيهان العراقية تعقدان مؤتمرًا عن أطر الحكومة الرشيدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 7 كانون الأول (بترا) افتتح رئيس جامعة جدارا بالوكالة الدكتور حابس الزبون ورئيس جامعة جيهان- أربيل الدكتور أمجد صابر الدلوي، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع المشترك حول الأطر القانونية والسياسية للحكومة الرشيدة، والذي ينعقد حاليا في جامعة جيهان في الفترة من 6-7 كانون الأول 2023.
ونوه الزبون خلال الافتتاح الذي حضره حشد من الأكاديمين والخبراء والباحثين، في كلمة ألقاها بالتشاركية والتعاون بين كليات جامعة جدارا ومنها كلية القانون وكليات جامعة جيهان، التي تعتبر منارة العلم والمعرفة، على دورها المحوري وتعاونها غير المسبوق مع جامعة جيهان - أربيل من إقليم كردستان الذي نعتز ونفتخر به، في إثراء وإنجاح فعاليات هذا المؤتمر.
وأشاد المتحدث الرئيسي في المؤتمر ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور علي جبار بالتشاركية بين كليتي القانون في جامعتي جدارا وجيهان، وإتاحة الفرصة الثمينة لعقد هذا المؤتمر الدولي الهام والذي يتعلق بالأطر القانونية والسياسية للحكومة الرشيدة، والتطلع مستقبلاً لمزيد من التعاون بين كليتي القانون في الجامعتين الشقيقتين وفي مختلف المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية.
واشتملت بعض محاور المؤتمر على بحث مشترك بعنوان: المخاطر والتبعات السلبية للتحول الرقمي للمجتمع (تجربة الاتحاد الأوروبي) قدمه الدكتور علي جبار والدكتور فاروق العزام، كما قدم الدكتور هشام شخاترة بحثًا عن الحماية القانونية للمستهلك في ظل تقنية الذكاء الاصطناعي.
وقدم الدكتور ماهر العموش بحثًا عن المعايير الدولية للحكومة الرشيدة، الشفافية، والنزاهة، ومكافحة الفساد.
وقدم الدكتور نصر بلعاوي بحثًا عن حوكمة الشركات التجارية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وقدمت الدكتورة فاديا خصاونة بحثًا عن المعايير الدولية في مكافحة الفساد: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2023.
وفي نهاية المؤتمر الذي خرج بمجموعة من التوصيات، قدم الزبون والدلوي وجبار الدروع التكريمية والشهادات التقديرية للمشاركين.
--(بترا)
ع ع/م د/ح أ
07/12/2023 20:29:26
MENAFN07122023000117011021ID1107557231
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