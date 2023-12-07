جامعتا جدارا وجيهان العراقية تعقدان مؤتمرًا عن أطر الحكومة الرشيدة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 7 كانون الأول (بترا) افتتح رئيس جامعة جدارا بالوكالة الدكتور حابس الزبون ورئيس جامعة جيهان- أربيل الدكتور أمجد صابر الدلوي، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع المشترك حول الأطر القانونية والسياسية للحكومة الرشيدة، والذي ينعقد حاليا في جامعة جيهان في الفترة من 6-7 كانون الأول 2023.

ونوه الزبون خلال الافتتاح الذي حضره حشد من الأكاديمين والخبراء والباحثين، في كلمة ألقاها بالتشاركية والتعاون بين كليات جامعة جدارا ومنها كلية القانون وكليات جامعة جيهان، التي تعتبر منارة العلم والمعرفة، على دورها المحوري وتعاونها غير المسبوق مع جامعة جيهان - أربيل من إقليم كردستان الذي نعتز ونفتخر به، في إثراء وإنجاح فعاليات هذا المؤتمر.

وأشاد المتحدث الرئيسي في المؤتمر ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور علي جبار بالتشاركية بين كليتي القانون في جامعتي جدارا وجيهان، وإتاحة الفرصة الثمينة لعقد هذا المؤتمر الدولي الهام والذي يتعلق بالأطر القانونية والسياسية للحكومة الرشيدة، والتطلع مستقبلاً لمزيد من التعاون بين كليتي القانون في الجامعتين الشقيقتين وفي مختلف المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية.

واشتملت بعض محاور المؤتمر على بحث مشترك بعنوان: المخاطر والتبعات السلبية للتحول الرقمي للمجتمع (تجربة الاتحاد الأوروبي) قدمه الدكتور علي جبار والدكتور فاروق العزام، كما قدم الدكتور هشام شخاترة بحثًا عن الحماية القانونية للمستهلك في ظل تقنية الذكاء الاصطناعي.

وقدم الدكتور ماهر العموش بحثًا عن المعايير الدولية للحكومة الرشيدة، الشفافية، والنزاهة، ومكافحة الفساد.

وقدم الدكتور نصر بلعاوي بحثًا عن حوكمة الشركات التجارية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقدمت الدكتورة فاديا خصاونة بحثًا عن المعايير الدولية في مكافحة الفساد: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2023.

وفي نهاية المؤتمر الذي خرج بمجموعة من التوصيات، قدم الزبون والدلوي وجبار الدروع التكريمية والشهادات التقديرية للمشاركين.

--(بترا)

ع ع/م د/ح أ

07/12/2023 20:29:26